ครองใจคนไทย ‘เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ท’ ขึ้นแท่นกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเชีย

อโกด้าเผยเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทครองอันดับ 1 กิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเชียของนักเดินทางชาวไทย
อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เผยข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีการจองมากที่สุดบนแพลตฟอร์มประจำครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2569 ชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมของเอเชีย นักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศให้ความนิยมกับสวนสนุกระดับโลก โดยเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทครองอันดับหนึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการจองมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียโดยนักเดินทางชาวไทย ขณะเดียวกันนักเดินทางชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยสนใจกิจกรรมสุดตื่นเต้นกลางกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของภูเก็ต
3 อันดับกิจกรรมยอดนิยมในต่างประเทศที่นักเดินทางชาวไทยจองมากที่สุดบนแพลตฟอร์มอโกด้า ช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2569
เมื่อออกเดินทางไปต่างประเทศสวนสนุกคือกิจกรรมที่ครองใจนักเดินทางชาวไทยเป็นสามอันดับแรก โดยเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ท ครองอันดับหนึ่งกิจกรรมที่นักเดินทางชาวไทยจองมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2569 ตามมาด้วยฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ การที่แบรนด์สวนสนุกระดับโลกครองทั้งสามอันดับกิจกรรมที่คนไทยสนใจมากที่สุดสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ชัดเจน สำหรับนักเดินทางชาวไทย โดยสวนสนุกอาจจะไม่ใช่แค่กิจกรรมเสริมของทริปอีกต่อไป แต่กลายเป็นเหตุผลหลักของการเดินทางทริปนั้น ๆ เลยทีเดียว
นอกจากนี้กิจกรรมในประเทศไทยก็ยังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเดินทางในภูมิภาคเอเชียเช่นกัน โดยสำหรับนักเดินทางชาวอินเดีย ทัวร์ดำน้ำดูปะการังที่พัทยาครองอันดับสองในบรรดากิจกรรมในต่างประเทศที่มีการจองมากที่สุดทั่วเอเชีย เป็นรองเพียงยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์เท่านั้น
สวนสนุกครองอันดับหนึ่งในใจนักเดินทางทั่วเอเชีย
ในสามจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่สุดของเอเชีย สวนสนุกครองอันดับกิจกรรมยอดนิยมทั้งหมดโดย ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็นกิจกรรมที่มีการจองมากที่สุดในเอเชีย ขณะที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทครองอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น และ ลอตเต้เวิลด์ ครองอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้ สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของสวนสนุกที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค สำหรับนักเดินทางที่มาเยือนเอเชียจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สวนสนุกอาจจะกลายเป็นเป้าหมายหลักในการเดินทาง
นอกเหนือจากสวนสนุก กิจกรรมยอดนิยมอื่น ๆ ทั่วเอเชียก็ยังสะท้อนถึงการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยในเวียดนาม Sun World Fansipan Legend ที่เมืองซาปา เป็นกิจกรรมที่มีการจองมากที่สุด โดยเป็นการเดินทางด้วยกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน มีระยะทางอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองใหญ่พอสมควร สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักเดินทางที่มองหาประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติ เปลี่ยนจากความคุ้นเคยเดิม ๆ ให้เป็นความตื่นตาตื่นใจในการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์น้ำและสัตว์ป่าครองอันดับหนึ่งในสองประเทศ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquaria KLCC ครองอันดับหนึ่งในมาเลเซีย และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่ม Jakarta Aquarium Safari ครองอันดับหนึ่งในอินโดนีเซีย ที่น่าสนใจคือ Jakarta Aquarium Safari เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดตัวไม่นาน แต่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เสริมสร้างประสบการณ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณารวมกับความนิยมของสวนสนุกในหลาย ๆ ประเทศแล้ว ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสันทนาการสำหรับนักเดินทางเป็นรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคนี้ของปีนี้
สำหรับประเทศไทย Skyflyers Giant Swing ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมชิงช้ากลางแจ้งที่พาผู้เล่นขึ้นไปสูงถึง 135 เมตรเหนือเส้นขอบฟ้าของเมือง เป็นกิจกรรมที่มีการจองมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพฯ กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในเมืองที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวาที่สุดของเอเชีย ส่วนในไต้หวัน ทัวร์ชายฝั่งทางเหนือ ที่พาไปสัมผัสหมู่บ้านบนเนินเขาจิ่วเฟิ่นและอุทยานธรณีเย่หลิว มียอดจองอันดับหนึ่ง ตอกย้ำให้เห็นว่าทัวร์แบบวันเดียวก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก
นางสาวอรรคพร รอดคง, ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอโกด้า กล่าวว่า "ในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2569 สวนสนุกได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็นเพียงหนึ่งในตัวเลือกการเดินทาง มาเป็นเหตุผลหลักของการเดินทางสำหรับนักเดินทางชาวเอเชีย นักเดินทางชาวไทยจองสวนสนุกให้เป็นไฮไลต์หลักของทริปต่างประเทศ ขณะที่นักท่องเที่ยวขาเข้าเลือกประสบการณ์ที่สะท้อนความเป็นไทย ความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นถึงทิศทางของการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมในอนาคต และที่อโกด้า เราภูมิใจที่ได้ช่วยให้นักเดินทางไปถึงจุดหมายเหล่านี้ และได้เห็นโลกกว้างในราคาที่คุ้มค่า”
สำหรับนักเดินทางที่ต้องการสำรวจกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของเอเชีย สามารถเลือกชมกิจกรรมท่องเที่ยวได้กว่า 300,000 รายการบนอโกด้า พร้อมด้วยตัวเลือกที่พักมากกว่า 6 ล้านแห่ง และเส้นทางการบินกว่า 130,000 เส้นทาง ซึ่งรวมถึงความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษในราคาคุ้มค่าให้กับนักเดินทาง ค้นหาดีลที่ดีที่สุดได้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอโกด้า
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