พระประธานบ่มรัก “วัดภูมินทร์” อันซีนเมืองน่าน หาชมไม่ได้ง่าย ๆ

ใครที่ไปแอ่วเมืองน่าน แล้วไม่ได้ไป “วัดภูมินทร์” ก็เสมือนยังมาไม่ถึงจังหวัดน่านโดยสมบูรณ์ ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญภายในโบสถ์และวิหารวัดภูมินทร์ก็คือ “พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี” หรือ “พระประธานจตุรพักตร์” ที่ได้มีการบูรณะหลังจากการลงรักเงาครั้งสุดท้าย ด้วยขั้นตอน “บ่มรัก” ซึ่งจะทำให้องค์พระมีสีดำสนิทจากขั้นตอนการบ่มรัก ถือเป็นอีกหนึ่งอันซีนเมืองน่านที่หาชมกันไม่ได้ง่าย ๆ
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline