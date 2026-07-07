ชมภาพบรรยากาศ “งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช” ปี 2569

"ซาบีดา" รมว.วัฒนธรรม เปิดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ปี 69 สุดยิ่งใหญ่ โชว์ขบวนนางรำกว่า 3,000 คน นำโดย "อิงฟ้า วราหะ" พลังศรัทธาท่ามกลางสายฝน ชู Soft Power ลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 18.30 น. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายเดชสักดา มณีคำ รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำม่วน นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขต 1 นายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ตลอดจนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ศิลปิน นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ ภาคีเครือข่าย และประชาชน ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำโขงของชาวนครพนม กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งเน้นการบูรณาการมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับนโยบาย “ไท ไทย (Thai Thai)” เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างรายได้และโอกาสทางอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านชัยภูมิและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณี แต่ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและ สปป.ลาว ผ่านมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
สำหรับไฮไลต์ในพิธีเปิดมีการจัดขบวนนางรำกว่า 3,000 คน นำโดยศิลปินชื่อดัง “อิงฟ้า วราหะ” ร่วมรำถวายอย่างยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมการแสดงชุดพิเศษ “ถวายฮีตนบบูชา นาคราชาพญาศรีสัตตนพนคร” การจัดประกวดและการจัดแสดงพานบายศรีขนาดยักษ์สูง 7.7 เมตร ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–13 กรกฎาคม 2569 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ ถนนคนเดินไทย-ลาว การออกบูธสินค้า OTOP พรีเมียม งานวันรวมชนเผ่าไทนครที่นำเสนอวิถีชีวิต 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ การสาธิตอาหารพื้นถิ่นที่หาชมได้ยาก (The Lost Taste) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอด 7 วัน 7 คืน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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