นครพนมคึกคัก “อิงฟ้า” ร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช เตรียมนำรำถวาย

นครพนมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 สืบสานศรัทธา เสริมสิริมงคล พร้อมเปิดงานยิ่งใหญ่ช่วงค่ำ หนึ่งในไฮไลต์ปีนี้ คือ “อิงฟ้า วราหะ” ที่จะมาร่วมรำถวายอย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ประธานมูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช และว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ อิงฟ้า วราหะ Miss Grand Thailand 2022 และรองอันดับ 1 Miss Grand International 2022 พร้อมด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธี ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ภายในพิธีประกอบด้วยการอ่านโองการอัญเชิญเทพบูชาฤกษ์โดยบัณฑิตพราหมณ์ การปักธูปเครื่องบูชาและโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล
สำหรับในช่วงเย็น เวลา 18.30 น. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ ขบวนนางรำกว่า 3,000 คน นำโดยศิลปินชื่อดัง “อิงฟ้า วราหะ” Miss Grand Thailand 2022 และรองอันดับ 1 Miss Grand International 2022 ร่วมรำถวายอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมการแสดงชุดพิเศษ “ถวายฮีตนบบูชา นาคราชาพญาศรีสัตตนพนคร” ตลอดจนการประกวดและจัดแสดงพานบายศรีขนาดยักษ์สูง 7.7 เมตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของงานและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ทั้งนี้ งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–13 กรกฎาคม 2569 เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ถนนคนเดินไทย–ลาว การจำหน่ายสินค้า OTOP Premium งานวันรวมชนเผ่าไทนครที่นำเสนออัตลักษณ์วิถีชีวิต 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ การสาธิตอาหารพื้นถิ่นหาชมได้ยาก (The Lost Taste) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอด 7 วัน 7 คืน เพื่อสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดนครพนมในฐานะเมืองแห่งศรัทธา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง
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