งามหน้า! “อินฟลูฯ สาวชาวไทย” เด็ด-นอนทับพืชในอุทยานฯ อาคิตะ ญี่ปุ่นซัดทำลายธรรมชาติ

กำลังเป็นดรามาร้อน หลังโซเชียลญี่ปุ่นโพสต์จวกอินฟลูฯ สาวชาวไทยว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเธอได้ขึ้นไปนอนทับและเด็ดพืชบนยอดเขาอาคิตะ ในเขตอุทยานแห่งชาติ Towada-Hachimantai ถือเป็นการผิดกฎและทำลายธรรมชาติ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงในสังคมออนไลน์ญี่ปุ่นขณะนี้ ซึ่งล่าสุดทางอินฟลูฯ สาว ได้ออกมายอมรับผิดและขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยทางผู้ใช้งาน X บัญชี @masanews3 ช่องข่าวโซเชียลของชาวญี่ปุ่น ได้โพสต์ภาพพฤติกรรมของอินฟลูฯ สาวชาวไทย พร้อมข้อความภาษาญี่ปุ่นใจความสรุปว่า
ชาวต่างชาติสายทำลายะ ที่เก็บพืชสมุนไพรบนยอดเขาคุมากายะ จ.อากิตะ
ยิ่งไปกว่านั้นยังนอนกลิ้งไปมาบนพืชเหล่านั้น และทำลายธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติอย่างโอ้อวด ให้เห็นกันชัดๆ
พฤติกรรมเหล่านี้ถูกห้ามโดยกฎหมายอุทยานแห่งชาติและมีการลาดตระเวนด้วย
ซึ่งยอดเขาอาคิตะโคมากาตาเกะตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ Towada-Hachimantai ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีระบบนิเวศเปราะบาง ส่งผลให้หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎอุทยานฯ และยังเป็นการทำลายธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์อีกด้วย
และล่าสุดทางอินฟลูฯ สาวชาวไทย ได้ออกมายอมรับผิดพร้อมขอโทษอย่างจริงใจผ่านทางอินสตาแกรมที่มียอดผู้ติดตามเกือบ 3 หมื่นคนว่า
สวัสดีค่ะ XXX นะคะ
จากเหตุการณ์และภาพที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ นัทขอโทษอย่างจริงใจต่อทุกคนทั้งคนไทย-คนญี่ปุ่น ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจและผิดหวังกับคอนเทนต์ที่ x นำเสนอค่ะ
x ได้รับทุกคำตักเตือนและขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ x จะระมัดระวังให้มากขึ้นทั้งในเรื่องการถ่ายภาพและการสื่อสารคอนเทนต์ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ไม่เหมาะสมแบบนี้อีกในอนาคต
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและตักเตือน
x ขอโทษอีกครั้งจากใจค่ะ
สุดท้ายนี้ x รักและยังอยากชวนทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะ ยังมีสถานที่สวย ๆ อีกมากมายให้เราได้ออกไปค้นพบ เรียนรู้ และเก็บความทรงจำดีๆค่ะ
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