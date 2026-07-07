จาก "เค้กขน" สู่ "ครัวซองต์หมออ้อย" เมนูสุดไวรัลของชาวเน็ต

ช่วงนี้หลายๆ คนอาจจะเห็นภาพของเค้กก้อนสีขาวที่ด้านบนมีอะไรเป็นเส้นๆ สีดำโปะอยู่ หน้าตาเค้กที่ดูแปลกใหม่ บางคนอาจจะมีเสียงในหัวดังขึ้นมาว่าเหมือนเส้นผมหรือขนในร่างกาย หลายคนก็อยากลอง แต่บางคนบอกว่าลองไม่ไหวแน่ๆ
ซึ่งเค้กรูปลักษณ์แปลกตาที่เห็นนี้เรียกชื่อกันว่า "เค้กขน" เริ่มเห็นหน้าตากันครั้งแรกเมื่อราวๆ ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเป็นเมนูเค้กสุดครีเอทจากร้าน "ในป่าคาเฟ่" อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งตัวเค้กก็เป็นเนื้อเค้กแบบธรรมดา แต่ใช้ "สาหร่ายเส้นผม" นำมาตกแต่งด้านบน ด้วยหน้าตาแปลกและแตกต่าง ทำให้เป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียล ที่เมื่อเห็นแล้วหลายคนก็คิดไปไกลว่าเหมือนกับขนอะไรบางอย่าง และมีลูกค้าอยากมาลองชิมเค้กสุดครีเอทนี้ พร้อมกับถ่ายรูปรีวิวลงในโลกโซเชียล และส่งต่อกันไปในวงกว้าง เรียกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก
ต่อยอดจากความฮอตของเค้กขน มาสู่ "ครัวซองต์หมออ้อย" จากร้าน "สายหวานเบคเฮ้าส์" พัทยา จ.ชลบุรี ที่รังสรรค์จากครัวซองต์ธรรมดา ใส่ไส้ครีม แล้วตกแต่งด้วยสาหร่ายเส้นผม ซึ่งเมนูนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเช่นกัน เพิ่งเปิดตัวได้เพียงไม่กี่วัน แต่ก็ต้องเร่งกำลังการผลิตให้มากขึ้นเพราะมีลูกค้าเรียกร้องเข้ามาเป็นจำนวนมาก
สำหรับ "สาหร่ายเส้นผม" ที่มีหน้าตาคล้ายกับเส้นผม หรือเส้นขน ในภาษาจีนกลางคือ "ฟาไฉ่" (Fa Cai) หรือในภาษาจีนกวางตุ้งคือ "ฟัดชอย" (Fat Choy) เป็นอาหารมงคลอย่างหนึ่งของชาวจีน เนื่องจากพ้องเสียงกับคำว่า "ฟาไฉ" ที่แปลว่า ร่ำรวย มั่งคั่ง จึงมีความเชื่อกันว่าหากได้กินในช่วงตรุษจีนแล้วจะนำโชคลาภเงินทองมาให้ตลอดทั้งปี
ที่บอกว่าเป็นสาหร่าย แต่อันที่จริงแล้วสิ่งนี้คือ ไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria) ชนิดหนึ่ง หรือที่รู้จักกันในชื่อ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน นักวิทยาศาสตร์นับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้คือสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลก และสามารถผลิตออกซิเจนได้เอง แหล่งกำเนิดของสาหร่ายเส้นผมจะอยู่ตามพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งของจีน เช่น มองโกเลียใน หนิงเซี่ย ชิงไห่ และซินเจียง แต่ปัจจุบันทางการจีนมีการควบคุมการเก็บ การขาย และการส่งออกอย่างเข้มงวด เนื่องจากการเก็บเกี่ยวสาหร่ายเส้นผมมากเกินไปทำให้หน้าดินพังทลาย ทำให้พื้นที่ทุ่งหญ้ากลายเป็นทะเลทรายได้ในเวลาไม่นาน ตอนนี้หากว่าใครบอกว่าใช้สาหร่ายเส้นผมจากธรรมชาติแท้ๆ ให้ระวังเอาไว้ เพราะของแท้นั้นหายากมาก มีราคาแพง และมีการใช้สาหร่ายเส้นผมที่เกิดจากการเพาะปลูกมากขึ้น
"สาหร่ายเส้นผม" มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยโปรตีน ธาตุเหล็ก แคลเซียม และมีแคลอรีต่ำ ปกติแล้วนิยมนำไปทำเป็นเมนูอาหารจีนประเภทต่างๆ เช่น ตุ๋นเป็นซุปกับหอยเป๋าฮื้อ ฟาไฉ่ผัดรวมมิตรแบบเจ หรือแม้แต่เมนูสตรีทฟู้ด นำสาหร่ายเส้นผมมาย่างบนเตาแล้วทาด้วยซอสเผ็ด
เป็นอาหารที่มีคุณค่าด้านสารอาหาร แม้จะหน้าตาคล้ายเส้นผม (เส้นขน) มากไปหน่อย แต่ก็จับมาครีเอทเมนูได้หลากหลายทั้งคาวหวาน รอติดตามกันต่อไปว่าจะมีเมนูเด็ดๆ แบบอื่นออกมาอีกหรือไม่
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