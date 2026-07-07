“Best of MANEEPRUEK Festival 2026” ปลูกป่า แข่งดริป ชิมกาแฟดี ที่บ้านมณีพฤกษ์

คอกาแฟพิเศษห้ามพลาด! ที่จังหวัดน่าน กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี วันที่: 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2026 สำหรับ “Best of MANEEPRUEK Festival 2026" ภายใต้คอนเซปต์ “ปลูกป่า แข่งดริป ชิมกาแฟดี”
จังหวัดน่าน และ ททท.น่าน เชิญคอกาแฟและนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสต้นกำเนิดของกาแฟพิเศษ ในกิจกรรม “Best of MANEEPRUEK Festival 2026" ที่รวมทั้ง "ศาสตร์" และ "ศิลป์" ของกาแฟไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นคนรักกาแฟ สายดริป หรือสายอนุรักษ์ บอกเลยว่างานนี้ครบรส!
สำหรับหมู่บ้านมณีพฤกษ์ ในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านนั้น โดดเด่นด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ ดอยผาผึ้ง สูงเด่น 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล แลนด์มาร์กห้ามพลาดแห่งบ้านมณีพฤกษ์ ชมวิวหลักล้าน มองเห็นได้ 360 องศา วันไหนท้องฟ้าเปิดสามารถมองไกลจนฝั่งประเทศลาว สัมผัสอากาศหนาว และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเมืองน่านในหน้าฝนนี้
ออกไปตามรอยเส้นทางกาแฟพันธุ์ดี ไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าเกอิชา และเดอม้ง ปลูกและเก็บแบบประณีต บนความสูง 1,400 - 1,600 เมตร พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
วิ่งเทรลไปผาผึ้ง นั่งรถไถไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของน้ำตกน้ำเปิน เดินลงไปสำรวจชมของลี้ลับของถ้ำผาผึ้ง ใช้ชีวิตช้าๆ ในหมู่บ้าน กับผู้ปลูกกาแฟ จากฝีมือคั่ว ของพ่อเล่าตั๋ว บุกรังกาแฟดีกรีแชมป์ ณ โรงคั่วเดอม้งของ รองกล้วย
เรียนรู้การ Drip แวะพูดคุย การ Presso จากน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นน้องเรวัต สหายเริญ น้องวันนา น้องลี และน้องเต้งตามรอยเส้นทางกาแฟ ท่องเที่ยวดอยมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเทศกาลแห่งปีที่รวมพลคนรักกาแฟ และธรรมชาติ! มาร่วมสัมผัสต้นกำเนิดของกาแฟพิเศษ และดื่มด่ำไปกับกิจกรรมที่ผสาน "ศาสตร์" และ "ศิลป์" ของกาแฟไว้อย่างลงตัว ภายใต้คอนเซปต์ "ปลูกป่า แข่งดริป ชิมกาแฟดี"
ไฮไลท์กิจกรรมจัดเต็มตลอดงาน
BEST FOR THE FOREST: กิจกรรมร่วมกันปลูกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ผืนป่า
BEST OF BREW: ลุ้นและเชียร์ไปกับการแข่งขันดริปกาแฟสุดเข้มข้น "Drip battle ครั้งที่ 3"
BEST OF MICROLOT "JEWEL OF MANEEPRUEK": ชมการประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดเมล็ดกาแฟแห่งมณีพฤกษ์
ข้อมูลการเข้าร่วมงาน: 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2026
เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 09:00 น. เป็นต้นไป
พิกัด: โรงคั่วเดอม้ง บ้านมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
สนใจกิจกรรม ที่พัก ลานกางเต้นท์ นำเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
062-562-6696 (กล้วย)
081-989-8924 (เค้ก)
065-614-2556 (ลี)
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