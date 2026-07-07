เปิดขุมพลังอีสาน ผ่าน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2569” พลิกโอกาสใหม่ครบเครื่องแบบปรุงจัด!

เปิด “ขุมพลังอีสาน” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่าน Isan Creative Festival 2026 กับโปรแกรมห้ามพลาดพลิกโอกาสใหม่ของภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11 - 19 กรกฎาคม 2569 ใน 4 พื้นที่หลักของจังหวัดขอนแก่น
เตรียมปักหมุดนับถอยหลังไปกับ “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2569” หรือ ISAN Creative Festival 2026 (ISANCF2026) ภายใต้ธีม “นอร์ทอีสเดิ้น : NORTHEAST MODERN พร้อมสรรพ | ปรับตัว | ม่วนมิตร” ชวนค้นพบศักยภาพใหม่ของภาคอีสานที่เต็มไปด้วยความ “เดิ้น” ทั้งผู้คน ธุรกิจโลคัลที่พร้อมเปิดบ้าน และชุมชนที่รอต้อนรับอย่างม่วนมิตร พร้อมด้วยโปรแกรมสร้างสรรค์กว่า 200 โปรแกรม ครบเครื่องแบบปรุงจัด!
ทั้งนิทรรศการที่ชวนตั้งคำถามถึงหน้าฝน ให้กลายเป็นแหล่งโอกาสทางธุรกิจ, เวทีที่ชวนแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจที่พาให้ทุกคนรอด, Fine Dining จากวัตถุดิบอีสานจับคู่กับสุราพื้นถิ่น, นิทรรศการเศรษฐกิจแห่งการปรับตัว ผ่านกรณีศึกษาจาก 20 จังหวัดทั่วอีสาน, เวทีของทุกจังหวะโอกาสทางดนตรี และความร่วมมือกับนานาชาติกว่า 13 ประเทศ ระหว่างวันที่ 11 - 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 - 21.00 น. ใน 4 พื้นที่หลักของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ TCDC ขอนแก่น, เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส, ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) ทั่วจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน
เปิดโปรแกรมไฮไลต์โชว์ความ “เดิ้น” พร้อมสรรพ ปรับตัว ม่วนมิตร
ภาพจำของ “ภาคอีสาน” ของใครหลาย ๆ คน อาจมองภูมิภาคนี้ด้วยข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และถูกมองเป็นเพียงแหล่งแรงงานและพื้นที่เกษตรกรรม แต่อีสานในวันนี้ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อ “พลังอีสาน” กำลังกลายเป็น “ขุมทรัพย์แห่งอนาคต” ของประเทศไทย CEA จึงเดินหน้าผลักดันวางตำแหน่งภาคอีสานให้เป็น “ขุมทรัพย์แห่งอนาคต” และหนึ่งใน Growth Engine สำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ด้วยศักยภาพที่ครบครันทั้งทุนวัฒนธรรม ทำเลยุทธศาสตร์เชื่อมลุ่มแม่น้ำโขง และทุนมนุษย์ที่พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ซึ่งสะท้อนผ่านการจัดเทศกาลฯ ในปีนี้ ทั้ง 3 แกนหลัก ได้แก่
1. Creative Hub : แปลงทุนวัฒนธรรม สู่มูลค่าเศรษฐกิจใหม่
อีสานมีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ทั้งอาหาร ดนตรี ภาษา งานหัตถกรรม งานออกแบบ ภาพยนตร์ คอนเทนต์ ศิลปะร่วมสมัย รวมถึงภาคเกษตรมูลค่าสูง ที่สามารถต่อยอดผ่านการออกแบบ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา (R&D) และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เพื่อสร้างสินค้า บริการ และประสบการณ์ร่วมสมัยมูลค่าสูง สะท้อนผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
● นิทรรศการ “เซิร์ฟอีสาน” (The Isan Server Exhibition) เปลี่ยนวิถีชีวิตและเรื่องเล่าพื้นบ้านสู่การออกแบบเกมอัตลักษณ์ระดับสากล เปิดพื้นที่เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้เล่นสู่ผู้สร้าง เพื่อเปลี่ยนไอเดียจากรากเหง้าสู่โครงร่างเกมที่จับต้องได้
● นิทรรศการ“แซบ ซี๊ด เต็ม” (The ZAAP System Exhibition) นำเสนอการยกระดับภูมิปัญญาและถนอมอาหารอีสานสู่การสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมสากล พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเพื่อขยายตลาดและเครือข่ายธุรกิจครบวงจร
● นิทรรศการ “อีสานเรนนี่สีสัน” (The Isan Rainy Season Exhibition) พลิกฤดูฝนจาก Low Season สู่ Creative Opportunity ชวนค้นหาเสน่ห์ฤดูฝนที่จำลองธรรมชาติและสัมผัสประสาทสัมผัสทั้งสี่ เพื่อจุดประกายต่อยอดในบริบทธุรกิจและวิถีชีวิต
● อีสานสตูดิโอโชว์เคส (Isan Studio Showcase) แพลตฟอร์มขยายธุรกิจสร้างสรรค์ ที่เปิดพื้นที่จัดแสดงผลงานจากกว่า 30 สตูดิโอที่มีความโดดเด่นและ “เดิ้น” เพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ ผ่านเรื่องราวและไอเดียที่หยิบยกทุนทางวัฒนธรรมมานำเสนออย่างสร้างสรรค์ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการสู่การต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
● ThaiBev x Special Recipe by Local Chef ยกระดับสุราขาวรวงข้าวและวัตถุดิบอีสานสู่สากล ผ่านเมนูอาหารและเครื่องดื่มต้นแบบโดยเชฟแกรนด์ - ดลวัฒน์ ศรีสำราญ (Melt Beef) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Food R&D และ Fine Dining ประสบการณ์ต่างประเทศกว่า 8 ปีร่วมกับเชฟมิชลิน
● CENTRAL x D-KAK MARKET, D-CRAFT & D-FOOD ตลาดสร้างสรรค์ที่รวบรวมสินค้าเด่น งานคราฟต์ และผลิตภัณฑ์จาก 20 จังหวัดอีสาน พร้อมยกระดับภูมิปัญญาและ Soft Power ท้องถิ่นสู่โอกาสใหม่ของตลาดสร้างสรรค์
2. Location Strategy : เชื่อมอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
อีสานกำลังก้าวสู่ Connectivity Hub ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยศักยภาพด้านทำเล การเชื่อมโยงระบบคมนาคม การค้า การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เชื่อมประเทศไทยกับ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ พร้อมตลาดกว่า 200 ล้านคน มีโปรแกรมที่น่าสนใจ เช่น
● นิทรรศการ “นอร์ทอีส - เดิ้น” (The NORTHEAST MODERN Exhibition) เปิดมุมมองอีสานยุคใหม่ “Adaptive Economy หรือ เศรษฐกิจแห่งการปรับตัว” ผ่านกรณีศึกษาจาก 20 จังหวัดทั่วอีสาน ที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และเดิ้นกว่าที่เคย
● อีสานดีลโลด X The Investor Talk in KHON KAEN by Canvas Ventures International เวที Pitching และ VC Mentoring เชื่อมสตาร์ทอัปกับนักลงทุน
● KKU CHIC When Chinese Greet Isan จับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนจีนและเครือข่ายโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก
● Isan Sync: Synchronizing Local Wisdom with Global Business แพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจ เชื่อมผู้ประกอบการอีสานกับผู้ซื้อและห้างค้าปลีกทั้งไทยและต่างประเทศ
● The Secret Sauce Business Weekend อีสาน 2026 by THE STANDARD เวทีเชื่อมงานวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจ สู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
3. Human Capital : คนอีสาน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต
หัวใจของการเติบโตคือ “คน” โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิด เทศกาลฯ จึงเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพคน ผ่านการ Upskill และ Reskill เพื่อสร้างผู้ประกอบการและแรงงานสร้างสรรค์รุ่นใหม่
● KUPPER ART FES 2026 UpForce: แฮงฮุ่ง เดชคะนอง by ISANCF x TCEB x KUPPER ART FES พื้นที่ศิลปะร่วมสมัยที่ชวนมองอีสานผ่านพลังของศิลปิน อัตลักษณ์ และการตีความใหม่ของวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน
● ISAN Creative Talk เวทีเสวนาประจำเทศกาลฯ รวมผู้นำความคิด นักออกแบบ นักนวัตกรรม และนักขับเคลื่อนเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดโอกาส
● AWESOME SKILL PROJECT (วัยรุ่น ’เทส’ ดี มาลอง ‘เทส’ ดิ) โครงการพัฒนาทักษะและเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งภาพยนตร์ บรอดแคสต์ สิ่งพิมพ์ และเกม
● OKMD x The Street Performance เวทีที่ต่อยอดศักยภาพเยาวชนดนตรีสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน และเก็บประสบการณ์จริงบนเวทีเทศกาล “อีสาน” ภูมิภาคแห่งโอกาส ความหวัง และอนาคต
เมื่อพลังของวัฒนธรรม พื้นที่ และผู้คน ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ “พลังอีสาน” จะไม่ใช่เพียงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ แต่คือ Growth Engine ใหม่ของประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2569 จึงไม่ใช่เพียงเทศกาลประจำปี แต่เป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอีสาน จาก “ภูมิภาคแห่งแรงงาน” สู่ “ภูมิภาคแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์” พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ค้นหาโอกาสใหม่ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของอีสานและประเทศไทยไปพร้อมกัน
พบกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2569 หรือ Isan Creative Festival 2026 (ISANCF2026) ระหว่างวันที่ 11 – 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 – 21.00 ณ จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ TCDC ขอนแก่น, เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส, ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) รวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์อื่น ๆ ทั่วภูมิภาคอีสาน
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline