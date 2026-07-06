“เอมิเรตส์” เดินหน้าขยายบริการในไทย เพิ่มเที่ยวบินภูเก็ตเป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน

เอมิเรตส์เปิดตัวเที่ยวบินรายวันเที่ยวที่ 3 ระหว่างนครดูไบและจังหวัดภูเก็ต โดยให้บริการด้วยเครื่องบิน Airbus A350 รุ่นใหม่ล่าสุด เพิ่มตัวเลือกให้แก่ผู้เดินทางด้วยการขยายบริการสำหรับห้องโดยสารชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy) ระดับรางวัลในประเทศไทย
การเพิ่มบริการเที่ยวบินสำหรับภูเก็ตของเอมิเรตส์ในครั้งนี้ จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร เพื่อตอบสนองต่อกระแสการท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง หรือกลุ่มประเทศแถบอ่าวอาหรับ (GCC) ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อน โดยผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์เหนือระดับจากชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy) อันเลื่องชื่อของสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งมาพร้อมกับพื้นที่วางขาที่กว้างขวางยิ่งขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ตลอดจนเมนูอาหารรสเลิศเหนือชั้น และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย
การเพิ่มบริการเที่ยวบินเป็น 3 เที่ยวต่อวันในครั้งนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันสายการบินเอมิเรตส์ให้บริการเที่ยวบินภูเก็ตรวมทั้งสิ้น 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินรุ่น Boeing 777 และ Airbus A350 ทั้งนี้ เที่ยวบินขาไปจากเอมิเรตส์ EK390 จะออกเดินทางจากดูไบในเวลา 22:40 น. และเดินทางถึงภูเก็ตในเวลา 08:10 น. ในวันถัดไป สำหรับเที่ยวบินขากลับ EK391 จะออกเดินทางจากภูเก็ตในเวลา 10:00 น. และเดินทางถึงดูไบในเวลา 13:05 น.*
ผู้โดยสารสามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ของเอมิเรตส์, แอปพลิเคชัน Emirates App, ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ หรือ ร้านค้าของเอมิเรตส์
ผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์จากตัวเลือกการเดินทางสู่จุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงเวลาเดินทางถึงจุดหมายปลายทางในช่วงเช้าตรู่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่อง ณ นครดูไบ จากเมืองต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อาทิ แมนเชสเตอร์ อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน ปารีส และแฟรงก์เฟิร์ต ไปจนถึงคูเวตและบาห์เรน นอกจากนี้ เที่ยวบินใหม่นี้ยังส่งมอบการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายจากภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางสำคัญทั่วทั้งยุโรปและตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึงมาดริด มิวนิก เบอร์มิงแฮม บรัสเซลส์ ดุสเซลดอร์ฟ ฮัมบูร์ก เอดินบะระ ซูริก และอัมมาน
การเปิดตัวเที่ยวบิน EK391 ของเอมิเรตส์ในครั้งนี้ ยังช่วยยกระดับเครือข่ายด้านการขนส่งพัสดุจากภูเก็ตอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการขนส่งพัสดุเที่ยวขาออกในช่วงกลางวันสู่นครดูไบ ซึ่งตารางบินใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อสู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรป สหราชอาณาจักร แอฟริกา กลุ่มประเทศแถบอ่าวอาหรับ GCC (Gulf Cooperation Council) และอเมริกาเหนือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าประเภทของสดเสียง่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าทั่วไป
เปิดตัวเครื่อง A350 พร้อมห้องโดยสารชั้นประหยัดพรีเมียมสู่ภูเก็ต
เที่ยวบินรายวันเที่ยวใหม่ของเอมิเรตส์จะให้บริการด้วยเครื่องบินรุ่น Airbus A350-900 บริการห้องโดยสาร 3 ระดับ มอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารด้วยที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ที่สามารถปรับนอนได้จำนวน 32 ที่นั่ง ในรูปแบบการจัดแถวแบบ 1-2-1 พร้อมด้วยที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy) จำนวน 28 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด (Economy Class) จำนวน 238 ที่นั่ง นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอันเป็นเอกลักษณ์และบริการระดับรางวัลของเอมิเรตส์
ผู้โดยสารยังจะได้เพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัยบนเครื่อง อาทิ แท่นชาร์จมือถือแบบไร้สายสำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ ม่านบังแสงหน้าต่างควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าที่มีลวดลายต้นกาฟ (Ghaf tree) อันเป็นเอกลักษณ์ของเอมิเรตส์ในห้องโดยสารระดับพรีเมียม ตลอดจนเมนูอาหารแบบดิจิทัลบนหน้าจอระบบ ice และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย
ระบบความบันเทิงบนเที่ยวบิน ice รุ่นใหม่ล่าสุดของสายการบินบนเครื่องบินรุ่น A350 พร้อมส่งมอบประสบการณ์การรับชมเสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ ด้วยหน้าจอสัมผัสที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ ให้ภาพคมชัดระดับ 4K และ 4K HDR นอกจากนี้ เครื่องบินรุ่น A350 ยังให้บริการเครือข่าย Wi-Fi ประสิทธิภาพสูง ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายดาวเทียม Global Xpress (GX) ของ ViaSat พร้อมจุดกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Points: WAPs) บนเครื่องบินที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินไปกับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงกว่าความเร็วเฉลี่ยของเครื่องบินทั่วไปในปัจจุบันถึงสิบเท่า
นอกจากนี้ ผู้โดยสารในชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy) ยังจะได้รับสิทธิ์สำหรับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องมากถึง 35 กิโลกรัม พร้อมด้วยสัมภาระพกพาขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัมอีกด้วย
ความมุ่งมั่นของเอมิเรตส์ต่อประเทศไทย
การขยายการให้บริการของเอมิเรตส์สำหรับภูเก็ตในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการลงทุนอย่างต่อเนื่องของสายการบินเอมิเรตส์ในประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงการเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร (Lounge) ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ณ อาคาร SAT-1 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, การเปิดตัวร้าน ‘Emirates World’ แห่งใหม่ ณ Gaysorn Centre ในกรุงเทพฯ ตลอดจนการเปิดตัวบริการใหม่สำหรับเส้นทาง Fifth Freedom ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ ประเทศไทย สู่เสียมราฐ ในประเทศกัมพูชา และดานัง ประเทศเวียดนาม ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากเส้นทางภูเก็ต เอมิเรตส์ยังให้บริการห้องโดยสารชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy) ระดับรางวัล ในเที่ยวบิน EK372/373 ระหว่างดูไบและกรุงเทพฯ ซึ่งให้บริการด้วยเครื่องบินรุ่น A350 แบบการจัดวางที่นั่ง 4 ระดับชั้นอีกด้วย
*หมายเหตุ: เวลาที่ระบุทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline