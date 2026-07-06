ยูเนสโกมีมติ ไม่ขึ้นบัญชี “Great Barrier Reef” เป็นมรดกโลกในภาวะอันตราย

รัฐบาลออสเตรเลียแสดงความยินดี “ยูเนสโก” ตัดสินใจ ยังไม่ขึ้นทะเบียน “แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ” เป็นมรดกโลกที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย แม้ว่าระบบนิเวศแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ยังคงเผชิญวิกฤตการฟอกขาวของปะการังอย่างต่อเนื่อง
นับเป็นข่าวดีของชาวออสเตรเลีย และนักท่องเที่ยวผู้หลงรักธรรมชาติในท้องทะเล เมื่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) มีมติไม่ขึ้นทะเบียน “แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ” (Great Barrier Reef) เป็นแหล่งมรดกโลกที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย แม้ที่ผ่านมาจะประสบกับเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่หลายระลอก แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชีแหล่งมรดกโลกที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ของสหประชาชาติเคยเสนอแนะให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นบัญชีดังกล่าว
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลออสเตรเลียได้เดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นบัญชีดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของแนวปะการัง ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี และดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน ในแต่ละปี
นาง นิตา กรีน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของออสเตรเลีย กล่าวว่า ร่างมติของศูนย์มรดกโลกยูเนสโกที่ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการยอมรับถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของออสเตรเลียในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งธรรมชาติอันทรงคุณค่าแห่งนี้
สำหรับแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ ถือเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นถิ่นอาศัยของปะการังกว่า 400 ชนิด และปลามากกว่า 1,500 สายพันธุ์ มีความยาวราว 2,400 กิโลเมตร ทอดตัวนอกชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 เป็นต้นมา แนวปะการังแห่งนี้เผชิญกับเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงผิดปกติ ส่งผลให้ปะการังสูญเสียสีสัน กลายเป็นสีขาว และมีความเสี่ยงต่อการตายในที่สุด
รัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
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