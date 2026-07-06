Trip.com จัดเต็มแคมเปญ 7.7 Mega Sale โรงแรลดสูงสุด 50% ตั๋วเครื่องบินเริ่มต้น 270 บาท

Trip.com จัดเต็มแคมเปญ 7.7 Mega Sale โรงแรมเริ่มต้นเพียง 777 บาทต่อคืน ตั๋วเครื่องบินเริ่มต้น 270 บาท* มอบโปรโมชันสุดคุ้ม ทั้งโรงแรมลดสูงสุด 50%* โค้ดส่วนลดตั๋วเครื่องบินสูงสุด 3,500 บาท* ตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และโปรโมชันเช่ารถสุดคุ้ม ซื้อ 1 แถม 1* เพื่อให้นักเดินทางได้วางแผนทริปในราคาสุดพิเศษระหว่างวันที่ 7–10 กรกฎาคม 2569 ตลอด 4 วันเต็ม
Trip.com จัดแคมเปญ 7.7 Mega Sale ระหว่างวันที่ 7–10 กรกฎาคม 2569 ตลอด 4 วันเต็ม ขนทัพดีล Flash Sale โค้ดส่วนลด และกิจกรรมพิเศษ Seven Heaven ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เลข 7 เลขมงคล” มอบโปรโมชันสุดคุ้ม ทั้งโรงแรมลดสูงสุด 50%* โค้ดส่วนลดตั๋วเครื่องบินสูงสุด 3,500 บาท* ตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และโปรโมชันเช่ารถสุดคุ้ม ซื้อ 1 แถม 1* เพื่อให้นักเดินทางได้วางแผนทริปในราคาสุดพิเศษ
Flash Sale โรงแรม จอง 2 คืนในราคาสุดคุ้ม
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญคือดีล Flash Sale โรงแรม ที่หมุนเวียนเปลี่ยนรายการทุกวัน เปิดให้จองเวลา 12.00 น. และ 20.00 น. ระหว่างวันที่ 7–10 กรกฎาคม ดีลเด่น ได้แก่ ที่พัก 2 คืนในประเทศไทย เริ่มต้นเพียงคืนละ 999 บาท* ครอบคลุมโรงแรมดารา ภูเก็ต, โรงแรมพาญา พัทยา, โฮม สุขุมวิท 34 กรุงเทพฯ, โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส, Carapace Hotel หัวหิน และโรงแรมเกียวโต เกรท เชียงใหม่ โดยราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 499 บาทต่อคืน*
สำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางต่างประเทศ ยังสามารถจองที่พัก 2 คืนในประเทศจีน เริ่มต้นเพียง 1,099 บาทต่อคืน* ในเซี่ยงไฮ้ ชิงเต่า เฉิงตู และปักกิ่ง หรือเลือกพัก 2 คืนที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว เริ่มต้นเพียง 777 บาทต่อคืน* ที่ True Ease Hotel
สนุกกับภารกิจ Seven Heaven
เพื่อให้เข้ากับธีม 7.7 Trip.com จัดกิจกรรมพิเศษ Seven Heaven มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดย 77 คนแรก ที่ร่วมภารกิจและจองตั๋วเครื่องบินมูลค่าขั้นต่ำ 5,000 บาท จะได้รับโค้ดส่วนลดโรงแรมมูลค่า 1,000 บาท* (ยอดจองขั้นต่ำ 7,000 บาท) สำหรับใช้ในการเดินทางครั้งถัดไป เพิ่มทั้งความสนุกและความคุ้มค่าให้กับผู้ที่กำลังวางแผนจองตั๋วเครื่องบิน
โค้ดส่วนลดตั๋วเครื่องบิน ปล่อยโค้ดตลอดวัน
Trip.com เปิดให้รับโค้ดส่วนลดตั๋วเครื่องบินหลายรอบตลอดทั้งวัน ทั้งช่วงเที่ยงคืน เที่ยงวัน ช่วงเย็น และช่วงดึก เพื่อให้นักเดินทางเลือกใช้ได้ตามแผนการเดินทาง โดยมอบส่วนลดตั้งแต่ 200 บาท (ยอดจองขั้นต่ำ 2,500 บาท) ไปจนถึงสูงสุด 3,500 บาท* (ยอดจองขั้นต่ำ 44,000 บาท)
นอกจากนี้ ยังมีโค้ดส่วนลดเฉพาะสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ เที่ยวบินชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง รวมถึงเที่ยวบินสู่จีนแผ่นดินใหญ่
พร้อมโค้ดส่วนลดจากสายการบินชั้นนำอีกมากมาย ได้แก่ การบินไทย แอร์เอเชีย ไชน่าอีสเทิร์น ฮ่องกงแอร์ไลน์ ออล นิปปอน แอร์เวย์ เวียดนามแอร์ไลน์ จินแอร์ โคเรียนแอร์ มาเลเซียแอร์ไลน์ ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ กัลฟ์แอร์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ และเจแปนแอร์ไลน์ สำหรับเส้นทางที่ร่วมรายการ ใช้ได้ถึงเดือนมีนาคม 2570*
ผู้ที่กำลังมองหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ยังสามารถเลือกดีล Flash Sale เที่ยวบินภายในประเทศ เริ่มต้นเพียง 270 บาทต่อเที่ยว* สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ–ภูเก็ต ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบไป-กลับของการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ–อัมสเตอร์ดัม เริ่มต้นเพียง 29,000 บาท*
โค้ดส่วนลดโรงแรม และแพ็กเกจ Bundle & Save
นอกเหนือจากดีล Flash Sale โรงแรม นักเดินทางยังสามารถใช้โค้ดส่วนลดโรงแรมเพิ่มเติมสูงสุด 2,000 บาท* (ยอดจองขั้นต่ำ 20,000 บาท) ซึ่งเปิดให้รับในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวัน สำหรับผู้ที่จองเที่ยวบินและโรงแรมพร้อมกัน ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด Bundle & Save สูงสุด 1,500 บาท* (ยอดจองขั้นต่ำ 25,000 บาท) เพื่อช่วยให้วางแผนการเดินทางได้สะดวกและคุ้มค่ายิ่งขึ้น
ตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซื้อ 1 แถม 1
แคมเปญ 7.7 Mega Sale ยังมาพร้อมดีลตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ทยอยเปิดให้จองทุกวัน เวลา 12.00 น. และ 20.00 น. ไฮไลต์ ได้แก่ โปรโมชัน ซื้อ 1 แถม 1* สำหรับ Universal Studios Japan, Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter, Universal Beijing Resort, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, Vana Nava Water Jungle และ Columbia Pictures Aquaverse นอกจากนี้ ยังมีส่วนลดสูงสุด 50%* สำหรับ Shanghai Disney Resort, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, Chimelong Safari Park และ Zhuhai Chimelong Ocean Kingdom
นักเดินทางยังสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจ eSIM สำหรับจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน รับส่วนลดสูงสุด 50%* พร้อม eSIM เกาหลีใต้ในราคาเพียง 10 บาท* รวมถึงดีลสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ที่จะทยอยเปิดตลอดระยะเวลาแคมเปญ
เช่ารถ 1 วัน รับฟรีอีก 1 วัน พร้อมส่วนลดสูงสุด 50%*
สำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางด้วยรถยนต์ Trip.com มอบสิทธิพิเศษ เมื่อจองเช่ารถ 1 วัน รับสิทธิ์เช่าฟรีเพิ่มอีก 1 วัน ผ่านคูปองส่วนลดสำหรับรถยนต์และผู้ให้บริการที่ร่วมรายการ อาทิ Toyota Camry, Honda Accord, Toyota Cross, Haval H6 และ Nissan Almera จาก ASAP, Budget Thai และ Drive ผู้ที่เช่ารถตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ยังสามารถรับคูปองส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 50%* (ไม่เกิน 500 บาท)
เตรียมจองแคมเปญ 7.7 Mega Sale
แคมเปญ 7.7 Mega Sale จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–10 กรกฎาคม 2569 ผ่านทุกแพลตฟอร์มของ Trip.com ทั้งแอปพลิเคชัน เว็บไซต์เดสก์ท็อป และเว็บไซต์บนมือถือ โดยสามารถดูรายละเอียดโปรโมชันได้ทั้งภาษาไทยได้ที่ https://th.trip.com/sale/w/5493/thmegasale.html?locale=th-th&curr=thb&transparentBar=1และภาษาอังกฤษได้ที่ https://th.trip.com/sale/w/5493/thmegasale.html?locale=en_th&curr=thb&transparentBar=1
โปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ที่วางแผนเที่ยวจีน กับแคมเปญ “Go China”
สำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางไปประเทศจีน Trip.com ยังจัดแคมเปญ Go China ซึ่งมอบโปรโมชันพิเศษสำหรับการจองเที่ยวบิน ที่พัก และตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วประเทศจีน
แคมเปญดังกล่าวจัดขึ้น ทุกวันอังคารตลอดปี 2569 โดยมีข้อเสนอพิเศษที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Trip.com หรือคลิก https://th.trip.com/sale/w/19280/gochina.html
*รหัสโปรโมชั่นและข้อเสนอทั้งหมด ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม ข้อเสนอทั้งหมดจัดขึ้นตามเวลากรุงเทพฯ (GMT+7)
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline