เติมความสดใสกับ “Summer Reverie Afternoon Tea” เสน่ห์แห่งฤดูร้อน ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

สัมผัสเสน่ห์แห่งฤดูร้อน ต้อนรับฤดูกาลแห่งความสดใสด้วย “Summer Reverie Afternoon Tea” ณ The Living Room โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ประสบการณ์น้ำชายามบ่ายตามฤดูกาลที่รังสรรค์โดย Pastry Chef Fabrizio Zarate ถ่ายทอดความสดชื่นและสีสันของผลไม้ฤดูร้อนที่กำลังอยู่ในช่วงรสชาติสมบูรณ์ที่สุด ผ่านการนำเสนอที่เปี่ยมด้วยความสมดุล ความสดใหม่ และความละเมียดละไมของรสชาติ โดยให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 – 17.00 น.
“Summer Reverie Afternoon Tea” ได้รับแรงบันดาลใจจากชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สวนฤดูร้อนในยุโรป และบรรยากาศแห่งการพักผ่อนในเขตร้อน ถูกนำเสนอผ่านผลไม้ตามฤดูกาลหลากหลายชนิด เช่น พีช มะม่วง มะเดื่อ เสาวรส เชอร์รี่อามาเรนา สตรอว์เบอร์รี และแอปริคอต
ชุดน้ำชายามบ่าย เริ่มต้นด้วย Welcome Drink เป็นชาพีชใส ที่ใส่เชอร์รี่อามาเรนา และโฟมพีช เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเติมความสดชื่น
สำหรับเมนูคาว จะมีผลไม้เข้าไปช่วยเสริมในทุกคำ ได้แก่ Peach & Parma Harmony ที่ผสานริคอตตาชีสและพาร์มาแฮมอย่างลงตัว Cherry Duck Croquette โครเกต์เป็ดที่ด้านในมีเชอร์รีดอง และด้านบนเป็นแยมเชอร์รี Sicilian Prawn Tartlet ทาร์ตกุ้งซิซิเลียน เสริมความสดชื่นด้วยมะม่วง Fig & Orange Composition มีลูกฟิก ส้มเชื่อม และส่วนผสมอื่นๆ ที่ให้รสชาติแบบซัมเมอร์ และ Strawberry Hamachi Crostini ที่นำฮามาจิบ่มรสส้มมาจับคู่กับถั่วลันเตา เฟนเนล และมะกอกดำ
ส่วนเมนูขนมหวาน ถ่ายทอดเสน่ห์ของผลไม้ผ่านเทคนิคการทำขนมอันประณีตและมิติของเนื้อสัมผัสที่หลากหลาย ไฮไลต์ของเมนูประกอบด้วย Coconut Paradise ที่ผสานมูสมะพร้าวกับคอมโพตมะม่วงและเสาวรส และ Apricot Jasmine ที่จับคู่จัสมินชองตีญีกับแอปริคอตและอัลมอนด์พราลีน
ก่อนปิดท้ายด้วย Fraisier ขนมสำหรับแบ่งปันที่โดดเด่นด้วยครีมดอกซากุระ สตรอว์เบอร์รีสด และ Japanese sponge roulade ซึ่งเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของประสบการณ์ยามบ่ายนี้
เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความรื่นรมย์ ยังสามารถเลือกสรรขนมซิกเนเจอร์เพิ่มเติมจาก Tea Cake Trolley ที่นำเสนอภายในห้องอาหาร
“Summer Reverie Afternoon Tea” ราคา 3,000 บาท++ ต่อชุด สำหรับ 2 ท่าน พร้อมตัวเลือกในการยกระดับประสบการณ์ด้วย Bollinger Special Cuvée Brut Champagne (375 มล.) ในราคาเพิ่มเติม 2,400 บาท++ หรือแบบแก้ว (125 มล.) ราคา 850 บาท++
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร KTC
รับส่วนลด 20% สำหรับ Afternoon Tea Set
พิเศษ 2,889 บาทสุทธิสำหรับ 2 ท่าน (ปกติ 3,531 บาท)
ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มิ.ย. 69 – 20 ธ.ค. 69
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“Summer Reverie Afternoon Tea” ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ The Living Room ชั้น 9 โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2012-1234, LINE @parkhyattbangkok หรืออีเมล bkkph.fb.reservations@hyatt.com
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