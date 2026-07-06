6 กรกฎาคม “วันไก่ทอดสากล” (National Fried Chicken Day)

6 กรกฎาคม “วันไก่ทอดสากล” หรือ “วันไก่ทอดแห่งชาติ” วันนี้ต้องฉลองด้วยไก่ทอดกันหน่อยแล้ว
“วันไก่ทอด” หรือ “National Fried Chicken Day” ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม ของทุกปี ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าใครเป็นคนต้นคิด แต่ตามประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ชาวยุโรปเริ่มทอดไก่กันมาตั้งแต่ยุคกลางแล้ว โดยชาวสก๊อตที่อพยพมายังสหรัฐอเมริกา ได้นำประเพณีการทอดไก่ด้วยไขมันติดมาด้วย แต่รูปแบบการรับประทานไก่ทอดที่พวกเขาชอบคือไม่ใส่เครื่องปรุง ดังนั้นสูตรดั้งเดิมจึงค่อนข้างจืดชืดเล็กน้อย
ต่อมาทาสชาวแอฟริกันของผู้อพยพชาวสก็อตรับเอาสูตรไก่ทอดมาใช้ แต่เพิ่มเติมการใส่เครื่องเทศลงไปด้วย เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหาร เมื่อรสชาติอร่อยจนเป็นเอกลักษณ์ อาหารจานนี้จึงได้กลายเป็นวัตถุดิบในครัวเรือนทางตอนใต้ของอเมริกาเมื่อทาสชาวแอฟริกันกลายเป็นพ่อครัว
ส่วน “วันไก่ทอดแห่งชาติ” สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยบรรดาร้านไก่ทอดชื่อดังทั้งหลายจะออกโปรโมชันพิเศษเพื่อชวนให้ทุกคนได้ลิ้มลองเมนูไก่ทอดที่แต่ละร้านภูมิใจ จนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกเฉลิมฉลองให้กับไก่ทอด
สำหรับในประเทศไทย บริษัท KFC ได้จัดแคมเปญ "วันไก่ทอดแห่งชาติ" ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อฉลองความภูมิใจและความรักในการสร้างสรรค์เมนูไก่ทอดอร่อยและมีคุณภาพที่ได้รับความนิยม
นอกจากนี้ ไก่ทอดในเมืองไทยที่หลายคนยกนิ้วให้ในความอร่อย ก็ต้องเป็น “ไก่ทอดหาดใหญ่” ซึ่งเริ่มจากเป็นอาหารที่แม่ค้าขายอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ทูนบนศีรษะเร่ขายให้ผู้โดยสาร เน้นการกินง่าย อิ่มท้อง ไม่เลอะมือ จุดเด่น คือ ไก่ทอดคลุกเครื่องเทศสีแดงทอดแบบแห้งคู่กับข้าวเหนียวห่อใบตอง โดยไม่มีน้ำจิ้ม
ต่อมาไก่ทอดหาดใหญ่ ก็เป็นลักษณะขายแบบรถเข็น ซึ่งเมืองเริ่มขยายตัวมีการก่อสร้างหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ ตลาดโต้รุ่ง มีจุดเชื่อมต่อรถโดยสารที่สำคัญไปยังจังหวัดรอบๆ ไก่ทอดหาดใหญ่ก็เริ่มต้นปรับเปลี่ยนสูตรมาตั้งแต่ช่วงเวลานั้น จนกลายเป็นเอกลักษณ์ความอร่อยกระจายไปทั่วประเทศ