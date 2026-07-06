หนึ่งเดียวในโลก “ธรรมาสน์ไดโนเสาร์” ที่วัดธาตุ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

หากเอ่ยถึงจังหวัดขอนแก่น หลายคนอาจนึกถึงเมืองแห่งไดโนเสาร์ แหล่งอารยธรรมอีสาน และมหานครแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ใจกลางเมืองยังมีวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศรัทธา นั่นคือ วัดธาตุ พระอารามหลวง สถานที่ที่ผู้คนต่างเดินทางมาเพื่อกราบสักการะ “พระลับ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวขอนแก่นเคารพนับถือมาอย่างยาวนาน
วัดธาตุ พระอารามหลวง สร้างขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งเมืองขอนแก่นเมื่อปี พ.ศ. 2332 จึงนับเป็นวัดสำคัญที่อยู่เคียงคู่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดมายาวนาน ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมอันงดงามและบรรยากาศสงบร่มรื่น เหมาะแก่การแวะมาไหว้พระ ทำบุญ และพักใจจากความวุ่นวายของชีวิตประจำวัน
ไฮไลต์สำคัญคือการสักการะ "พระลับ" โดยมีนามอย่างเป็นทางการว่า "พระศรีสัตนาคะนะหุต" มีลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมการตั้งเมืองขอนแก่น มีพระธาตุนครเดิม เด่นเป็นสง่า เจดีย์พระธาตุนครเดิม เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง ให้เคารพสักการะของชาวเมืองขอนแก่น
ชาวขอนแก่นมีความเชื่อว่า หากได้มากราบไหว้พระลับ จะช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้า คุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภยันตราย และนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชีวิต จึงมีประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางมาทำงานหรือศึกษาต่อในจังหวัดขอนแก่น แวะเวียนมาขอพรอยู่เสมอ
อีกหนึ่งจุดที่กำลังได้รับความสนใจคือ “ธรรมาสน์ไดโนเสาร์” ซึ่งถือเป็นธรรมาสน์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนแห่งใดในโลก ธรรมาสน์ตั้งอยู่บนหลังหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 3 เมตร ยาวกว่า 11 เมตร และยังสามารถขยับศีรษะพร้อมส่งเสียงได้อีกด้วย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 500 ปีของหลวงพ่อพระลับ พร้อมสื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นในฐานะดินแดนแห่งการค้นพบซากไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
ธรรมาสน์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดเช็กอินสุดแปลกตา แต่ยังสะท้อนแนวคิดการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และการเรียนรู้เข้าด้วยกัน ทำให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในการเข้าวัดมากยิ่งขึ้น เป็นการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นผ่านศิลปะร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ภายในวัดยังมีจุดอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ พระธาตุนครเดิม พระเจ้าใหญ่สมปรารถนา หลวงพ่อทันใจ พระศรีสัตนาคนหุต พระพญาครุฑมหาอำนาจ เวสสุวรรณเศรษฐี พิฆเนศมหาเศรษฐี เป็นต้น
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