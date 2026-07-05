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เที่ยว "เคปเวิร์ด" ดินแดนภูเขาไฟกลางมหาสมุทรแอตแลนติก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




แม้ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้ว แต่ผลงานสุดประทับใจ ชนิดที่ ไม่แพ้ใครเลยใน 90 นาที ก่อนจะแพ้แชมป์เก่าอาร์เจนติน่าในช่วงต่อเวลาไปแบบสุดมัน ก็ทำให้นาทีนี้ หลายคนคงอยากรู้จัก “เคปเวิร์ด” มากขึ้นแน่นอน
ขอชวนมาทำความรู้จักในแง่มุมการท่องเที่ยวกันบ้าง