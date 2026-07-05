จุดเช็กอินใหม่ มุกดาหาร “วนอุทยานดงบังอี่” ชมวิว “ผากิ่ว-ฟูจิเมืองไทย”

“วนอุทยานดงบังอี่” มุกดาหาร หนุนยกระดับจุดชมวิว "ผากิ่ว-ฟูจิเมืองไทย” มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ณ จุดชมวิวผากิ่ว วนอุทยานดงบังอี่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 ท้องที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
การลงพื้นที่ในครั้งนี้มี นายโอภาส สุขศรี หัวหน้าวนอุทยานดงบังอี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำวนอุทยานฯ ให้การต้อนรับ ร่วมกับ นางสาวปิ่นปินัทธ์ หาสนาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว และนายคมกฤต สามเพชรเจริญ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ซึ่งได้ร่วมรายงานข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่ายอนุรักษ์ในผืนป่าใกล้เคียง
สำหรับ “ผากิ่ว” ถือเป็นแลนด์มาร์กและจุดชมวิวทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงของจังหวัดมุกดาหาร จนได้รับฉายาว่าเป็น “ฟูจิเมืองไทย” เนื่องจากอัตลักษณ์ทางกายภาพที่สามารถมองเห็นยอดภูเขาทรงกรวยคว่ำรูปร่างคล้ายภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน รายล้อมด้วยทิวเขาและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว จุดชมวิวแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยทะเลหมอกหนาตาในยามเช้า กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ เหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชมพระอาทิตย์ขึ้นและการถ่ายภาพทิวทัศน์แบบพาโนรามา
นอกจากความโดดเด่นเรื่องจุดชมวิวแล้ว วนอุทยานดงบังอี่ยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา หน้าผา และถ้ำธรรมชาติอีกหลายแห่ง ซึ่งทางวนอุทยานฯ ได้พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวหัวใจอนุรักษ์ มาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของ "ฟูจิเมืองไทย" ณ วนอุทยานดงบังอี่ พร้อมร่วมกันท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาธรรมชาติอันงดงามนี้ให้ยั่งยืนสืบไป
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline