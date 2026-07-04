"ดีวาน่า" จัดโปรฯ DHR Preferred Guest จองตรงได้คุ้มกว่า ส่วนลดสูงสุด 55%

ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท (Deevana Hotels & Resorts) เครือโรงแรมชั้นนำของไทย เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านการเปิดตัว “DHR Preferred Guest” โปรแกรสมาชิกเพื่อการจองตรงกับโรงแรมโดยเฉพาะ เพื่อตอบรับเทรนด์ “Smart Traveler” ประจำปี 2026 ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนการเดินทางด้วยตัวเอง โดยเน้นความคุ้มค่า ความยืดหยุ่นของนโยบายการเข้าพัก และสิทธิพิเศษระดับ VIP ที่การจองผ่านแพลตฟอร์มตัวกลาง (OTA) ทั่วไปมักไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน
ภายใต้กลยุทธ์การตลาดแบบ Direct-to-Consumer นี้ ดีวาน่าฯ ตั้งใจคืนกำไรให้แก่ลูกค้าโดยตรงผ่านการรวมส่วนลดจากโปรโมชันปกติเข้ากับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ทำให้ผู้ที่จองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรงได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% จากราคาเต็ม ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบที่มอบมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวได้ดีกว่าการจองผ่านช่องทางอื่น ทั้งยังช่วยให้เครือโรงแรมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเข้าใจความต้องการของนักเดินทางในภูเก็ตและกระบี่ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ณรงค์เวทย์ สมรรคเสวี ผู้จัดการทั่วไป ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่าแขกคนสำคัญของเราสมควรได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจจองที่พัก โปรแกรม DHR Preferred Guest ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทุกประสบการณ์การเข้าพักให้มีความหมายและคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นแขกหน้าใหม่ที่เพิ่งมาเยือนครั้งแรก หรือแขกประจำที่กลับมาพักกับเราอย่างต่อเนื่อง”
โปรแกรมนี้เปิดให้สมัครฟรีและมอบสิทธิพิเศษระดับพรีเมียมในโรงแรมบูติกหลายแห่งในภูเก็ตและกระบี่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนทำงานทางไกล ดิจิทัลโนแมด และกลุ่มครอบครัวโดยเฉพาะ โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง รามาดา บาย วินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง และ ดีวาน่า กระบี่ รีสอร์ท นอกจากนี้ยังมี ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ยังคงเปิดให้บริการสำหรับการจองโดยตรงตามปกติ เพื่อให้สมาชิกได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าพักเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่โรงแรมจะปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อเตรียมต้อนรับแขกทุกท่านด้วยโฉมใหม่ที่น่าประทับใจกว่าเดิม
นอกจากส่วนลดห้องพักแล้ว สมาชิกยังได้รับสิทธิพิเศษทันทีโดยไม่ต้องสะสมแต้ม อาทิ การยกเลิกห้องพักฟรีเพียงแจ้งล่วงหน้า 1 วัน สิทธิ์การเข้าห้องพักก่อนเวลา (Priority Room Access) การอัปเกรดห้องพัก (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง) เช็คเอาท์เลทได้ถึง 16.00 น. ส่วนลด 30% สำหรับบริการที่โอเรียนทาลา สปา (Orientala Spa) และส่วนลด 20% สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และบริการซักรีดตลอดการเข้าพัก
สำหรับผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่คุ้มค่ากว่าเดิม สามารถสมัครสมาชิกฟรีและเริ่มจองราคาพิเศษได้ที่เว็บไซต์ทางการ: https://www.deevanahotels.com/th/dhr-preferred-guest/