วธ. ชวนเที่ยว “มหกรรมวัฒนธรรมชายแดนใต้” วันนี้ - 5 ก.ค.นี้

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดงาน “มหกรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา นำเสนอเสน่ห์พหุวัฒนธรรมผ่านนิทรรศการ งานผ้าพื้นเมือง “เส้นสาย บนลายผ้า” การสาธิตและจำหน่ายเมนู “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงมโนราห์คณะไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย รวมถึงคอนเสิร์ตจากเอกชัย ศรีวิชัย
นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานมีเป้าหมายส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรรม ควบคู่กับการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ การจัดงานยังสอดคล้องกับนโยบาย 5C+1 ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่ Cultural Economy ผ่านการจัดเทศกาลและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยว และเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
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