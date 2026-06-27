พิษคลื่นความร้อนในยุโรป “หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวดัง” ทยอยปิดทำการ - ปิดก่อนเวลา

สัปดาห์ที่ผ่านมา หลายประเทศในทวีปยุโรปกำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรง ในช่วงต้นฤดูร้อน ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งต้องปิดให้บริการก่อนเวลา ลดชั่วโมงเปิดทำการ หรือยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้ง
ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น “หอไอเฟล”, “พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์” ต้องปรับเปลี่ยนเวลาทำการ โดยทางการได้ดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ด้วยการสั่งปิดหรือปรับเวลาเปิดให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก จะปิดให้บริการเร็วกว่าปกติ โดยเปิดถึงเวลา 16.00 น. ตั้งแต่วันพุธถึงวันเสาร์
หอไอเฟล ปิดให้บริการก่อนเวลาไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา และจะเปิดถึงเพียง 16.00 น. ในวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 12.15 น.
ประตูชัย The Arc de Triomphe ก็ปรับลดเวลาการให้บริการเช่นกัน ขณะที่นิทรรศการบางส่วนของ Palais de Tokyo ต้องปิดชั่วคราว และเครื่องเล่นกลางแจ้งบางโซนใน Disneyland Paris ก็ถูกระงับการให้บริการเช่นกัน
ส่วนในสหราชอาณาจักร ทีการยกเลิกพิธีผลัดเวรยาม หรือพิธี Changing of the Guard ซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ พระราชวังบักกิงแฮม และ พระราชวังวินด์เซอร์ โดยล่าสุดถูกประกาศยกเลิกในวันพุธและวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา
คาดว่าอุณหภูมิในกรุงลอนดอนจะพุ่งสูงถึง 39 องศาเซลเซียส ทำให้ผู้จัดงานตัดสินใจยกเลิกพิธีเพื่อปกป้องความปลอดภัยของทหาร ม้าในพิธี รวมถึงประชาชนที่มารอชมกิจกรรมกลางแจ้ง
พิพิธภัณฑ์ Victoria and Albert Museum (V&A) ก็ประกาศปิดห้องจัดแสดงบนชั้นสูงหลายส่วน รวมถึงนิทรรศการบางรายการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด โดยคาดว่าจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งในวันศุกร์
ส่วนประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน เช่น กรีซ อิตาลี และสเปน มีการบังคับใช้มาตรการรับมืออากาศร้อนเป็นประจำในช่วงฤดูร้อน โดยจำกัดการเข้าชมโบราณสถานกลางแจ้งที่ไม่มีร่มเงา ดังเช่นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา อะโครโพลิส (Acropolis) ในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เคยต้องปิดให้บริการชั่วคราว หลังอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 42 องศาเซลเซียส
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