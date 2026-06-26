เปิดโลกใหม่ของ “นม” ชิมเมนูระดับมาสเตอร์พีซ จาก The Food School x CP-Meiji

เปิดโลกใหม่ของ “นม” ชิมเมนูระดับมาสเตอร์พีซ The Food School จับมือกับ CP-Meiji ภายใต้คอนเซปต์ “Dairy as a Creative Ingredient” ส่งผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงเข้าไปอยู่ในมือเชฟมืออาชีพ รังสรรค์เมนูมาให้ชิมทั้งเครื่องดื่มและอาหาร เปิดให้เข้าชิมตั้งแต่วันนี้-30 สิงหาคม 2569 ที่โซน Test Kitchen ชั้น 1 The Food School Bangkok
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