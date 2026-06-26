“Snowyn Wonderland” เมืองหิมะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ

ชวนไปเล่นหิมะแบบไม่ต้องบินไปเมืองนอก กับเมืองหิมะแห่งใหม่ที่ถนนสายไหม กรุงเทพฯ “Snowyn Wonderland” ท้าความหนาวกับอุณหภูมิ -10 องศา ที่มีทั้งเมืองหิมะให้เล่นเย็นฉ่ำ จัดเต็มกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านแฟนตาซี มุมถ่ายภาพสวยๆ โซนบ้านหมีขาว Mallow & บ้านหมีกวาง ไปจนถึงโซนเปิดใหม่ 4D experience gate to Snowyn สัมผัสความสมจริงแบบทะลุมิติ
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline