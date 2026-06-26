“จันท์อวดดี ยกกำลัง 2" เทศกาลแห่งปีที่จันทบุรี กลับมาอีกครั้ง

“จันท์อวดดี" ยกกำลัง 2 เตรียมพบเสน่ห์เมืองจันทบุรีในแบบที่ไม่เหมือนเทศกาลใด 10-12 ก.ค. นี้
หลังจากเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา เทศกาล “จันท์ อวด ดี” ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด โดยเทศกาลฯ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี ร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์เมืองอาทิ กลุ่มเสน่ห์จันท์ กลุ่มจันทรบูรคิดดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ประกอบการในพื้นที่ นักวิชาการ ฯลฯ ช่วยกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ปลุกกระแสให้คนในท้องถิ่นได้ภาคภูมิใจว่า จังหวัดเล็กๆก็มีศักยภาพในการจัดเทศกาลที่เข้มข้นไปด้วยคุณภาพไม่แพ้เมืองใหญ่ โดยมีสิ่งสำคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนและเพื่อคนในชุมชน
ในปี 2569 นี้ เทศกาลจันท์อวดดีกลับมาอีกครั้งในชื่อ “จันท์อวดดี ยกกำลัง 2” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2569 บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร อ.เมือง จ.จันทบุรี
โดยแฟนเพจ "จันท์อวดดี" อัปเดตกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กลับมาอีกครั้งแบบยกกำลัง 2 จะ Feel Good, Feed Joy หรือ Feel ไหน ก็ Feel All The Feelings
เติมความสุขท่ามกลางสายฝน ดูโชว์ ฟังดนตรี ช้อปงานคราฟต์ และสัมผัสเสน่ห์เมืองจันท์ กับงาน "จันท์อวดดี ยกกำลัง 2" ที่จะทำให้ทุกช่วงเวลาของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ มีมุมถ่ายรูปสวย มีเพื่อนเดินเที่ยวด้วยกันเพียบ
วาดดี : นิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย งานหัตถกรรม Street Art บนท้องถนน ฯลฯ
ฟังดี : ดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีไทยร่วมสมัย ดีเจ ลูกทุ่ง เท่งตุ๊ก ฯลฯ
ชงดี : เมนูพิเศษเฉพาะงานนี้ จากคาเฟ่เก๋ เท่ห์ คูล หลากหลายสไตล์ของบรรดาชนเผ่ากาแฟชุมชนริมน้ำ
คุยดี : ล้อมวงพูดคุยเรื่องราวประวัติศาสตร์ อาร์ต เรื่องราวของคนจันท์ และกิจกรรมเดินเท้าเล่าเรื่องเมืองจันท์
ดีไซน์ดี : สนุกกับ Workshop หลากหลาย งานอาร์ตแนวใหม่ แฟชั่น
เทสต์ดี : รวมพลคนทรงดี กลุ่มจักรยาน เวสป้า และแฟชั่น อัญมณี และเสื้อผ้าเมืองจันท์พร้อมรันวงการ
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