สัมผัสเสน่ห์แห่งฤดูร้อนกับ "ชุดน้ำชายามบ่าย" เมนูใหม่ ณ ดิ ออเธอร์ส เลาจน์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2569 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์แห่งฤดูร้อนกับชุดน้ำชายามบ่ายเมนูใหม่ ณ ดิ ออเธอร์ส เลาจ์ โดยเมนูนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันสดใสและรสชาติของวัตถุดิบในฤดูร้อน ผสมผสานความสดชื่นของผลไม้ตามฤดูกาล ขนมหวานสุดประณีต และเมนูคลาสสิกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อถ่ายทอดความงดงามของฤดูกาลแห่งแสงแดดนี้
ดิ ออเธอร์ส เลาจ์ สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นที่นัดพบของเหล่านักเขียน นักคิด และนักเดินทางผู้หลงใหลในเสน่ห์ของโรงแรมหรูระดับตำนานแห่งแรกของกรุงเทพฯ ภายในดิ ออเธอร์ส เลาจ์ เปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติอันอบอุ่น มองเห็นทัศนียภาพของสวนสีเขียว และสะท้อนถึงเรื่องราวของเหล่านักเขียนชื่อดังระดับโลกรวมถึงบทสนทนายามบ่ายจากหลายยุคสมัย ทำให้ดิ ออเธอร์ส เลาจ์ แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่จิบน้ำชายามบ่ายที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและเอกลักษณ์
ชุดน้ำชายามบ่ายเริ่มต้นด้วยซอร์เบต์มะม่วงและเสาวรส พร้อมมอบความสดชื่นจากผลไม้เขตร้อน ต่อด้วยเมนูของคาวที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับวัตถุดิบตามฤดูกาล อาทิ แซนด์วิชสลัดไข่และหัวไชเท้าฝรั่ง แซนด์วิชพาร์มาแฮมและแคนตาลูป แซนด์วิชเนื้อวากิวและมัสตาร์ด แซนด์วิชสลัดกุ้งและถั่วลันเตา และแซนด์วิชปลาแฮดด็อกรมควันและผักเคล
นอกจากนี้ยังมีสโคนรสดั้งเดิม และสโคนลูกเกดอบร้อน เสิร์ฟคู่แยมโฮมเมดจากผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมตัวเลือกครีมเดวอนเชียร์คล็อตเต็ด ชีสมาสคาร์โปน หรือเนยตามความชอบ ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การจิบน้ำชายามบ่าย ณ ดิ ออเธอร์ส เลาจ์ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ปิดท้ายด้วยเมนูของหวานที่นำเอกลักษณ์ของผลไม้ประจำฤดูกาลมาสร้างสรรค์อย่างมีชีวิตชีวา เติมแต่งด้วยโทนสีชมพู สีทอง สีแอปริคอต และสีเบอร์รีในฤดูร้อน ชวนให้นึกถึงแสงแดดและความสดใสของฤดูกาลนี้ เมนูของหวานหลากหลายรายการ อาทิ เค้กมะพร้าว มังคุด และกุหลาบ พราลีนบอลช็อกโกแลตและพีแคน ทาร์ตเล็ตสตรอว์เบอร์รีและลิ้นจี่ ฟลานเฮเซลนัท คุกกี้แอปริคอต และบริยอชพีช ถ่ายทอดความสดชื่นของผลไม้ฤดูร้อนและมิติของรสสัมผัสที่หลากหลายได้อย่างลงตัว
ชุดน้ำชายามบ่ายฤดูร้อน ราคา 1,980++ บาทต่อท่าน รวมชาหรือกาแฟ หรือ 2,680++ บาทต่อท่าน รวมแชมเปญ 1 แก้ว ให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ณ ดิ ออเธอร์ส เลานจ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรติดต่อ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โทร. 0-2659-9000 อีเมล mobkk-authorslounge@mohg.com เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.mandarinoriental.com/en/bangkok/chao-phraya-river/dine
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