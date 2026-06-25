ฉลองครบรอบ 7 ปี กับแพ็กเกจ “7 Heaven” ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ

โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ มอบข้อเสนอสุดพิเศษในโอกาสโรงแรมฯ ครบรอบ 7 ปี กับแพ็คเกจ "7 Heaven" เพื่อแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้าที่ให้การสนับสนุนโรงแรมฯ ตลอดมา พร้อมมอบความคุ้มค่าสำหรับการเข้าพักและประสบการณ์ด้านอาหารในราคาสุดพิเศษ
แพ็คเกจ “7 Heaven” เริ่มต้นเพียง 3,950++ บาทต่อห้องต่อคืน ประกอบด้วยห้องพักรวมอาหารเช้า 2 ท่าน ฟรี! อิ่มอร่อยกับอะลาคาร์ตบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ อาหารไทย และนานาชาติทานได้ไม่อั้นตลอด 90 นาที พร้อมน้ำอัดลม สำหรับ 2 ท่าน ผู้สนใจสามารถสำรองห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 และเข้าพักได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569
นอกจากนี้ผู้เข้าพักภายใต้แพ็กเกจ "7 Heaven" ตลอดเดือนกรกฎาคม 2568 ยังจะได้ร่วมสนุกในวันเช็กอิน 1 สิทธิ์ต่อการเข้าพัก เพื่อรับรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรมฯ โดยมีรางวัลทั้งหมด 6 ประสบการณ์ ได้แก่ บัตรรับประทานชุดน้ำชายามบ่าย, บัตรรับประทานอะลาคาร์ตบุฟเฟต์เมนูพรีเมียมติ่มซำ อาหารไทยและนานาชาติ, ทรีตเมนต์สปา เพื่อการผ่อนคลาย, หรือรับบัตรห้องพักแบบซุพีเรียร์ฟรี 1 คืนพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน โดยบัตรกำนัลดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569* (ตามเงื่อนไขที่โรงแรมฯ กำหนด)
ข้อเสนอพิเศษไม่ได้จำกัดเฉพาะการเข้าพักเท่านั้นเมื่อลูกค้ามารับประทานอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เมนูอะลาคาร์ตในเดือนกรกฎาคม 2569 ครบ 3,000 บาทสุทธิขึ้นไป ต่อใบเสร็จ (หลังหักส่วนลดทั้งหมด) ที่ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์และเทอเรซ บาร์ รับฟรีสปาร์กลิ้งไวน์ 1 ขวด* (ตามเงื่อนไขที่โรงแรมฯ กำหนด)
ไม่ว่าจุดประสงค์การเดินทางมายังกรุงเทพฯ ของท่านจะเพื่อธุรกิจ พักผ่อน หรือเปลี่ยนบรรยากาศในวันหยุด แพ็คเกจ “7 Heaven” และข้อเสนอที่ห้องอาหารฯ คือโอกาสที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสความคุ้มค่า พร้อมเพลิดเพลินกับการเข้าพักและประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ครบครัน ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสามารถสำรองห้องพักได้ที่ https://mhg.to/2hips หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/dxRJw อีเมล sukhumvit.bangkok@avanihotels.com โทร. 0- 2079-7555
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline