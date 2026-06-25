"Family Retreat" เด็กพักฟรี พร้อมสิทธิพิเศษ ที่ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เอาใจทุกครอบครัวในวันหยุด เปิดตัวแพ็กเกจ Family Retreat เด็กพักฟรี พร้อมสิทธิพิเศษเข้าชม Jurassic World ในราคาสุดพิเศษ
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ชวนทุกครอบครัวสร้างความทรงจำอันแสนพิเศษกับ Family Retreat แพ็กเกจห้องพักที่ออกแบบสำหรับทุกคนในครอบครัว มาพร้อมห้องพักและห้องสวีทกว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับเด็ก และสิทธิพิเศษในการเข้าชมโลกไดโนเสาร์ Jurassic World: The Experience ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ในราคาสุดพิเศษ
แพ็กเกจ Family Retreat พร้อมมอบประสบการณ์พักผ่อน ที่ทั้งสนุกสนานและผ่อนคลายสำหรับทุกคนในครอบครัว ขณะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานไปกับสระว่ายน้ำสไตล์ลากูน อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนู หรือช่วงเวลาแห่งความสุขกับของว่างและขนมก่อนนอน
แพ็กเกจ Family Retreat เปิดให้จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในราคาเริ่มต้น 8,489++ บาท สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี สูงสุด 2 ท่าน พักร่วมกับผู้ปกครองภายในห้องเดียวกัน พร้อมเตียงเสริม รวมอาหารเช้าสำหรับทุกท่าน และสิทธิ์เลทเช็คเอาท์ได้ถึงเวลา 15.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในวันเข้าพัก)
เด็ก ๆ จะได้เพลิดเพลินกับ Kids Happy Hour ทุกวัน เวลา 15.00 – 17.00 น.ที่ เดอะ วิว บาร์ ริมสระว่ายน้ำ ชั้น 4 พร้อมบริการไอศกรีมและป๊อปคอร์นฟรี นอกจากนี้ ยังมีนมและคุกกี้เสิร์ฟก่อนนอน รวมถึงกิจกรรมตกแต่งคัพเค้กในช่วงกลางวัน เพื่อให้วันพักผ่อนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน
ผู้เข้าพักภายใต้แพ็กเกจ Family Retreat ยังสามารถซื้อบัตรเข้าชม Jurassic World: The Experience ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ในราคาพิเศษเพียง 1,319 บาท จากราคาปกติ 1,556 บาท โดยราคาดังกล่าวรวมชุดอาหารที่ห้องอาหาร Fossil & Flame ภายในสถานที่จัดแสดงอีกด้วย
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ ใจกลางกรุงเทพฯ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส รายล้อมด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการพักผ่อนพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ใจกลางเมือง
สำรองแพ็กเกจ Family Retreat ได้ที่ https://athenee.co/familyretreat หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2650-8800
อีเมล gec.theathenee@luxurycollection.com และเว็บไซต์ www.theatheneehotel.com
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