“ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ” ส่ง 2 โปรโมชันคุ้ม รับฤดูกาลบอลโลกและวันศุกร์สุดสัปดาห์

“ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ” ผับไอริชขนานแท้คู่อิมแพ็ค เมืองทองธานี มากว่า 15 ปี ชวนแฟนบอลและสายปาร์ตี้ ดื่มด่ำบรรยากาศเชียร์กีฬา และ สังสรรค์ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันนี้ถึงกันยายน 2569
“ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ” (Flann O’Brien’s Irish Pub) ร้านอาหารสไตล์ไอริชผับขนานแท้ ที่อยู่คู่อิมแพ็ค เมืองทองธานี มานานกว่า 15 ปี เปิดตัว 2 โปรโมชันต้อนรับฤดูกาลฟุตบอลโลก 2026 และเทศกาลแห่งการ สังสรรค์ ได้แก่ “Tower & Board Combo” (วันนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2569) และ “Friday Sips & Bites” (มิถุนายน–กันยายน 2569) มอบส่วนลดสูงสุด 50% บนเครื่องดื่มทาวเวอร์และเมนูแชร์ริ่งยอดนิยม ในราคาสุทธิที่รวมภาษีและค่าบริการแล้ว เอาใจกลุ่มเพื่อนและครอบครัวที่มองหาพื้นที่เชียร์กีฬาและพักผ่อนหลังเลิกงาน
หากคุณกำลังมองหาสถานที่สำหรับรวมตัวแก๊งเพื่อนหรือพาครอบครัวไปดื่มด่ำกับบรรยากาศการเชียร์กีฬาแมตช์หยุดโลกแบบสะใจ พร้อมอาหารอร่อยและดนตรีสดที่ช่วยเติมเต็มค่ำคืนให้พิเศษกว่าเดิม ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ พร้อมต้อนรับ ทุกการรวมตัวด้วยบรรยากาศผับไอริชแท้ๆ ที่สั่งสมความนิยมมานานกว่า 15 ปี
โปรฯ 1: เชียร์บอลโลกให้สะใจกับ “Tower & Board Combo” (วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2569)
เอาใจกลุ่มเพื่อนที่ต้องการพื้นที่เชียร์กีฬาสุดมันส์ ด้วยชุดเมนูแชร์ริ่งยอดนิยม จับคู่เครื่องดื่มเย็นฉ่ำขนาดทาวเวอร์ยักษ์กับ “อีสาน ชาร์คูเทอรี บอร์ด” (Isan Charcuterie Board) เมนูฟิวชันสุดสร้างสรรค์ที่เข้ากันได้อย่างลงตัว รับสิทธิ์ดับเบิ้ล ความสุขได้ง่ายๆ ใน 2 ขั้นตอน:
ความสุขขั้นแรก — เลือกชุดความอร่อยในราคาพิเศษตามใจชอบ: จับคู่เครื่องดื่มเย็นฉ่ำกับเมนู “อีสาน ชาร์คูเทอรี บอร์ด” ในราคา 1,199 / 1,250 / 1,450 หรือ 1,890 บาท
ดับเบิ้ลความสุขที่สอง — รับสิทธิ์แลกซื้อสุดคุ้ม: แลกซื้อเครื่องดื่มทาวเวอร์รสชาติเดิม ลดทันที 50% เหลือเพียง 490–850 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 บิล ต่อ 1 โต๊ะ สำหรับรับประทานภายในร้าน)
โปรฯ 2: ฉลองวันศุกร์สิ้นสุดสัปดาห์ทำงานกับ “Friday Sips & Bites” (มิถุนายน – กันยายน 2569)
เติมพลังชีวิตช่วงสุดสัปดาห์ในทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันศุกร์ที่มีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ภายในอิมแพ็ค เมืองทองธานี) ด้วย คอมโบสุดคุ้มสำหรับสายกินและสายชิลล์ จับคู่เมนูแชร์ริ่งยอดนิยมอย่าง “Fisherman Basket” (ทะเลทอดรวมมิตร) กับเครื่องดื่มทาวเวอร์จุใจ มอบสิทธิประโยชน์ให้ฟินถึง 2 ต่อ:
Step 1 — เลือกชุดที่ใช่ในราคาสุดพิเศษ: 999 บาท (จากปกติ 1,400) / 1,199 บาท (จากปกติ 1,420บาท) / 1,590 บาท (จากปกติ 1,670บาท) หรือ 1,990 บาท (จากปกติ 2,120 บาท)
Step 2 — เอาใจคนรักเส้นด้วยส่วนลดเมนูจานหลัก: ลดทันที 100 บาท เมื่อแลกซื้อสปาเก็ตตี้ 1 ใน 5 เมนูไฮไลต์ (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 บิล) ได้แก่ สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ, สปาเก็ตตี้เนื้อโบโลเนส, สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า, สปาเก็ตตี้เบคอนผัดพริกแห้ง และสปาเก็ตตี้หมึกดำซีฟู้ดมารินาร่า
“ฝ่ายบริหารร้านเผยว่า ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ ตั้งใจสร้างพื้นที่ที่เพื่อนฝูงและครอบครัวจะได้มารวมตัวกันอย่างอบอุ่นในทุกบิ๊กแมตช์และทุกวันศุกร์ พร้อมมอบความคุ้มค่าที่จับต้องได้ให้กับแขกทุกท่านที่แวะมาเยือน”
สำหรับใครที่เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ “Friday Sips & Bites” คือคำตอบที่ดีที่สุดในการปลดปล่อยความเครียด ชวนชาวออฟฟิศและแก๊งเพื่อนมาสตาร์ทความสุขช่วงสุดสัปดาห์ด้วยกันทุกเย็นวันศุกร์ ฟินไปกับทาวเวอร์เครื่องดื่มเย็นฉ่ำ และของทอดรวมมิตรจานยักษ์ แถมยังตบท้ายด้วยสปาเก็ตตี้จานโปรดในราคาลดพิเศษถือเป็นพิกัดแฮงเอาต์วันศุกร์ ที่สายชิลล์และสายกินไม่ควรพลาด
นัดก๊วนของคุณให้พร้อม แล้วมาเจอกันที่ ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ ฟู้ดเอเทรี่ยม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 16.00–24.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-833-4288 หรือติดตามที่เฟซบุ๊ก Flann O’Brien’s Irish Pub และเว็บไซต์ www.flann-obriens.com
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