เอาใจ Meat Lover อิ่มไม่อั้นกับ “Steak Night Buffet Dinner” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ศรีราชา

ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ศรีราชา เอาใจสายแข็ง สายเนื้อ และสายบุฟเฟต์ เชิญชวนทุกท่านมาปักหมุดความอิ่มอร่อย กับบุฟเฟต์มื้อค่ำ “Steak Night Buffet Dinner” อิ่มไม่อั้นกับเมนูสเต็กจากเนื้อเลิศรสหลากหลายชนิด ปรุงสดใหม่ในแบบที่คุณชื่นชอบ พร้อมมุมเนื้ออบ ที่คัดสรรเนื้อพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมเสิร์ฟแบบหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละรอบ อาทิ ขาแกะ เนื้อวัว แฮม และพลาดไม่ได้กับ มุมซูชิ ซาชิมิ อาหารทะเลสดใหม่ พิซซ่า พาสต้า สลัดบาร์ และคาราวานของหวานนานาชนิด ทุกคืนวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ในราคา 690 บาท++ ต่อท่าน รวมไวน์ หรือเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ 1 แก้ว (เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. ลดครึ่งราคา)
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038-771-390 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kameocollection.com/classickameo-sriracha/
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