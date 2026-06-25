“Salad Bowling ล้มทุกพิน ฟินทุกบาร์” อาณาจักรสลัดบาร์ยักษ์ที่ ซีคอนสแควร์

เมื่อเมนูจานโปรดขยายร่างเป็นอาณาจักรสลัดบาร์ยักษ์ ซีคอนสแควร์ x Sizzler ท้าดวลโบว์ลิ่ง บุกบ่อบอลซุปถ้วยโต ในงาน “Salad Bowling ล้มทุกพิน ฟินทุกบาร์” วันที่ 25 มิ.ย. - 5 ก.ค. นี้
ซีคอนสแควร์ จับมือ Sizzler บุฟเฟต์สลัดบาร์เจ้าแรกของประเทศไทย เปิดประสบการณ์สุดสร้างสรรค์ในงาน "Salad Bowling ล้มทุกพิน ฟินทุกบาร์" เปลี่ยนมุมมองเรื่องผักให้กลายเป็นความสนุก! เมื่อเมนูจานโปรดจาก ‘Sizzler’ ขยายร่างกลายเป็นอาณาจักรสลัดบาร์ยักษ์! เนรมิต 'KING OF SALAD BAR อาณาจักรผัก 5 สี' ให้กลายเป็นไซส์ยักษ์ สไตรค์ความสุข สนุกเต็มบาร์ กับลานโบว์ลิ่ง Secret Pin Bowling ล้มทุกพินกับละครผักคุณธรรม, ดำดิ่งลงไปในบ่อบอลซุปถ้วยโปรดขนาดยักษ์, แชะภาพในจานสลัดยักษ์ เสมือนเราคือนักปรุงตัวจิ๋ว, สนุกสนานกับ คาแร็กเตอร์ "น้อง Cheese Toast" สุดน่ารักกับภาพระบายสีสร้างสรรค์ตามจินตนาการ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2569 ณ ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ แท็กทีม Sizzler พร้อมเปลี่ยนเมนูจานโปรดจาก ‘Sizzler’ ให้กลายเป็นกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ นำเสนอผ่านโมเมนต์แห่งความสนุกและความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัว เนรมิต "KING OF SALAD BAR อาณาจักรผัก 5 สี" ให้กลายเป็นสลัดบาร์ไซส์ยักษ์ กับโซนกิจกรรมสุดคิวท์ ภายในงานแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ ZONE SALAD BAR: เลือกผักชิ้นโปรด แล้วโดดลงไปแชะภาพในจานสลัดยักษ์ เสมือนเราคือนักปรุงตัวจิ๋ว ZONE SOUP CUP: ดำดิ่งลงไปในบ่อบอลซุปถ้วยโปรดขนาดยักษ์ พร้อมเลือกตุ๊กตาน้องผักมาถ่ายรูปคู่แบบฟินๆ ZONE CHEESE TOAST: สร้างสรรค์ภาพระบายสี พร้อมขึ้นจอ Visual AR เฉิดฉายคาแร็กเตอร์ "น้อง Cheese Toast" สุดน่ารัก ZONE SALAD BOWLING: ดวลความแม่นยำท้าทายสกิลโยนโบว์ลิ่ง 5 เลน โยนเลนละ 1 ครั้ง เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ 2 ต่อ! คุ้มต่อที่ 1 : ล้มผักคุณธรรม 2 เลนขึ้นไป รับคูปองส่วนลด Sizzler มูลค่า 100 บาท (เมื่อทานอาหารครบ 800 บาท) คุ้มต่อที่ 2 : ล้มผักคุณธรรม 4 เลนขึ้นไป รับทันที "หมอนชีสโทสต์" ลิมิเต็ดเฉพาะงานนี้เท่านั้น! (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด) พิเศษ ราคาค่าเข้าร่วมกิจกรรม เพียงคนละ 50 บาท หรือรับบัตรเข้าฟรี! เมื่อทาน Sizzler สาขาซีคอนสแควร์ ไม่จำกัดขั้นต่ำ
พร้อมรับความคุ้มค่าแบบจัดเต็ม เมื่อซื้อบัตรเข้างาน รับทันที ‘แพ็กคูปองส่วนลดจาก Sizzler’ สำหรับรับประทานอาหารไม่จำกัดขั้นต่ำ (จำนวนจำกัด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
นอกจากนี้ บริเวณรอบอาณาจักรผักยักษ์ยังเปิดโซนให้เดินช้อปและชิมฟรี! (ไม่มีค่าเข้า) สำหรับสายกินและสายสุขภาพ นำโดย Sizzler Pop-up Booth ที่ยกขบวนเมนู Grab & Go สุดฮิตมาเสิร์ฟถึงที่ พร้อมไอเทมสุดแรร์ ที่ทุกคนต้องมีอย่าง "หมอนน้องชีสโทสต์จัมโบ้" กอดนุ่มฟินเวอร์ พร้อมด้วยร้านอร่อยชื่อดังอีกมากมาย อาทิ Avo No.1 Smoothie&Soft serve, BratHaus Bkk, Coconut Home, Fruits in the Box, Láoláo Tofu House, Lulu’s kitchen, Magan Lemonade, Monkey Three และนมไทย-เดนมาร์ก เป็นต้น
ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดสร้างสรรค์ในงาน “Salad Bowling ล้มทุกพิน ฟินทุกบาร์” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2569 ณ ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าเล่นกิจกรรมได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้างาน เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 20.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 - 20.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2721-8888 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.seaconsquare.com, Facebook: SeaconSquareFanPage, Instagram: seaconsquare และ Line: @seaconsquare
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