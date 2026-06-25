อช.เขื่อนศรีนครินทร์ เปิด “น้ำตกผาตาด” ให้เที่ยวได้แล้ววันนี้

เอาใจนักท่องเที่ยวรับกรีนซีซั่น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เปิดแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกผาตาด” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วันนี้ (25 มิ.ย.2569) อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ แจ้งข่าวแก่นักท่องเที่ยว ระบุว่าชวนมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ณ น้ำตกผาตาด แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นด้วยสายน้ำไหลลดหลั่นผ่านชั้นหินปูน เกิดเป็นม่านน้ำที่สวยงามและเงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อน ชมธรรมชาติ และเก็บภาพความประทับใจ
จากเดิมที่ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมบริเวณ น้ำตกผาตาด เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการให้บริการนั้น
ขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว พร้อมเปิดให้บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาด ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานฯ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสวยงามอย่างยั่งยืน
แล้วพบกันที่น้ำตกผาตาด หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศร. 4 (ผาตาด) ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อเติมพลังจากธรรมชาติและสร้างความทรงจำดี ๆ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของผืนป่าตะวันตก
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