ครม.ไฟเขียว เห็นชอบ “อุทยานธรณีอุบลราชธานี” ขึ้นทะเบียน อุทยานธรณีโลกยูเนสโก

ข่าวดี ครม. เห็นชอบเสนอ “อุทยานธรณีอุบลราชธานี” สมัครเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
เฟซบุ๊กเพจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย โพสต์ข้อความว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่องค์การยูเนสโกกำหนด โดยประเทศไทยจะยื่นหนังสือแสดงความจำนงเพื่อสมัครเข้ารับการประเมินภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 และจัดส่งเอกสารใบสมัครในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อไป
นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทส. กล่าวว่า อุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รวมกว่า 1,829 ตารางกิโลเมตร และมีความโดดเด่นด้วยคุณค่าทางธรณีวิทยา บรรพชีวินวิทยา และธรณีสัณฐานในระดับนานาชาติ
ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ อาทิ สามพันโบก ผาแต้ม ผาชะนะได และเสาเฉลียงยักษ์ และการผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกธรณีและทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณี (Geotourism) สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและสมดุล
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