ยุโรปประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูง อุณหภูมิทะลุ 40 องศาเซลเซียส

นักท่องเที่ยวต้องรู้ไว้ ก่อนเดินทางไปยุโรป สัปดาห์นี้หลายประเทศในยุโรปตะวันตกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดง ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดที่ทำลายสถิติ โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะฝรั่งเศสเผชิญอากาศร้อนรุนแรงที่สุด
แม้ว่าฤดูร้อนสำหรับประเทศตะวันตก ถือเป็นช่วงเวลาที่อากาศแจ่มใส ผู้คนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน แต่ภัยจากคลื่นความร้อนก็เป็นเรื่องที่ต้องระวัง
โดยล่าสุดฝรั่งเศส ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด วันจันทร์ที่ผ่านมา นับเป็นวันที่ร้อนที่สุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของประเทศ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศส ระบุว่า พื้นที่ราว 20% ของประเทศมีอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส และคาดว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงวันพฤหัสบดีนี้
ในกรุงปารีส ทางการได้เปิดสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่คลายร้อน ขณะที่ประชาชนสามารถลงเล่นน้ำในคลองแซงต์-มาร์แตง (Canal Saint-Martin) ได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป
ส่วนประเทศสเปน ก็เตือนคลื่นความร้อนเช่นกัน อุณหภูมิอาจแตะ 44 องศาเซลเซียส โดยทางการสเปนได้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันพุธ โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปน (AEMET) ระบุว่า มวลอากาศร้อนจากทะเลทรายซาฮารา ประกอบกับปริมาณแสงแดดที่เข้มข้นในช่วงนี้ของปี อาจทำให้อุณหภูมิในบางพื้นที่พุ่งสูงถึง 44 องศาเซลเซียส
สหราชอาณาจักรประกาศเตือนภัยระดับสีแดง สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษ (Met Office) ได้ประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสีแดงสำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้และตอนกลางของอังกฤษ รวมถึงเวลส์ ในวันพุธและวันพฤหัสบดี อุณหภูมิในบางพื้นที่อาจสูงถึง 38-40 องศาเซลเซียส และยังมีความชื้นสูงร่วมด้วย
หน่วยงานดังกล่าวเตือนว่า สภาพอากาศร้อนจัดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงอาจรบกวนการให้บริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ขณะเดียวกัน พื้นที่ชายฝั่ง ทะเลสาบ และแม่น้ำที่มีผู้คนหนาแน่น อาจเผชิญความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางน้ำเพิ่มขึ้น
ทางด้านอิตาลีก็ออกประกาศเตือนหลายเมืองสำคัญ กระทรวงสาธารณสุขอิตาลีได้ออกประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด สำหรับหลายเมืองสำคัญ ได้แก่ โบโลญญา ฟลอเรนซ์ มิลาน โรม ตูริน เวนิส และเวโรนา ในวันอังคารและวันพุธ ขณะที่เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างบารี เนเปิลส์ และปาแลร์โม ถูกจัดให้อยู่ในระดับเตือนภัยระดับ 2
สวิตเซอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กยกระดับการเตือนภัย สำนักงานอุตุนิยมวิทยาสวิตเซอร์แลนด์ (MeteoSwiss) ได้ออกประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับ 4 สำหรับหลายพื้นที่ รวมถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เขตทะเลสาบเจนีวา และแคว้นวาเลส์ตอนกลาง โดยคำเตือนจะมีผลไปจนถึงวันเสาร์ ขณะที่พื้นที่ตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์คาดว่าจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 34-37 องศาเซลเซียสอย่างกว้างขวาง
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