ททท.จัดยิ่งใหญ่ “งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช” ปีนี้ “อิงฟ้า” รำถวาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม เชิญนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีอันยิ่งใหญ่แห่งปี งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 ณ บริเวณลานแลนด์มาร์กพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
จัดเต็ม 7 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2569
ไฮไลต์พิธีเปิดในวันที่ 7 กรกฎาคม ชมขบวนนางรำกว่า 3,000 ชีวิต นำขบวนโดย “อิงฟ้า วราหะ” พร้อมชมความงดงามของพานบายศรีต้นใหญ่พิเศษขนาด 7.7 เมตร โทนสีฟ้า
ตลอดการจัดงานจะได้พบกับขบวนนางรำจากหลากหลายภาคส่วน รวมถึงเหล่าศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมายที่จะมาร่วมรำถวายในแต่ละวัน
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานและไม่ได้เตรียมตัวซ้อมรำมาก่อน ในช่วงเพลงรำที่ 5 และ 6 จะเปิดโอกาสให้แขกผู้ร่วมงานทุกท่านสามารถเข้าร่วมรำขอพรองค์ปู่พญานาคด้วยกันได้อย่างอิสระ
ภายในงานยังมีถนนคนเดินและคาราวานสินค้า OTOP จากทั้งฝั่งไทยและแขวงคำม่วน สปป.ลาว พร้อมให้ท่านสัมผัสอัตลักษณ์วิถีชีวิต 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ และชมการสาธิตเมนูอาหารท้องถิ่นที่หารับประทานได้ยาก รสชาติ...ที่หายไป (The Lost Taste) ถึง 5 รายการ กิจกรรมเวิร์กชอป การทำบายศรี ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมหมอลำให้ชมฟรีตลอดทั้ง 7 คืน
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