ททท.เปิดเวที “THREADS OF AMAZING THAILAND” ยกระดับผ้าไทยและอัญมณีไทยสู่ไลฟ์สไตล์ลักชัวรี

ททท.จับมือพันธมิตร เตรียมเปิดเวที “THREADS OF AMAZING THAILAND” ยกระดับผ้าไทยและอัญมณีไทยสู่ไลฟ์สไตล์ลักชัวรี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและผลักดันมรดกวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ Petch Boutique (เพชร บูติก) , Beauty Gems (บิวตี้เจมส์) และพันธมิตร บริษัท เพชรไพรม์ จำกัด, PRIME BANGKOK , SIAM PARAGON และ RANI Fabric CenterPetch Boutique, Beauty Gems และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงาน “THREADS OF AMAZING THAILAND” ภายใต้โครงการ “สืบศิลป์ สานผ้า สู่ความหรูหราสง่างามแห่งสยาม” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ณ NEX Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อร่วมสืบสาน ต่อยอด และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยผ่านการผสมผสานระหว่างผ้าไทย อัญมณีไทย และงานออกแบบร่วมสมัย สู่การเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และขยายโอกาสทางการตลาดสู่ระดับนานาชาติ
งาน “THREADS of Amazing Thailand” จัดขึ้นภายใต้โครงการ “สืบศิลป์ สานผ้า สู่ความหรูหราสง่างามแห่งสยาม” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ณ NEX Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานนี้จะเป็นเวทีถ่ายทอดคุณค่า รากเหง้า ความภาคภูมิใจ และพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทย ผ่านการนำเสนอผ้าไทยในมิติใหม่ที่ร่วมสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ อันเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก ควบคู่กับการสื่อสารคุณค่าของ “ผ้าไทย” และ “ชุดไทย” ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในการประชุม UNESCO ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2569 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ภายในงาน จะมีการนำเสนอผลงานแฟชั่นจากผ้าไทย 4 ภูมิภาค และผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย รวมกว่า 75 ชุด จากห้องเสื้อ Petch Boutique ประดับด้วยอัญมณีและเครื่องประดับชั้นสูงจาก Beauty Gems ถ่ายทอดผ่านแฟชั่นโชว์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มทอผ้าชุมชน นักออกแบบแฟชั่น และสถาบันการศึกษา เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัยในสไตล์ Thai Luxury Contemporary ที่ผสานความหรูหรา สง่างาม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้อย่างลงตัวสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนางแบบ นายแบบ นางงาม และบุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยบนรันเวย์ รวมถึง แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 Miss Universe 2023 ที่จะร่วมมาสร้างสีสันและสะท้อนภาพลักษณ์ผ้าไทยในมุมมองร่วมสมัยสู่สายตาผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
หลังจากกิจกรรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 แล้วผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมสัมผัสความงดงามของผ้าไทยและงานออกแบบร่วมสมัยอย่างใกล้ชิด ผ่านนิทรรศการจัดแสดงชุดแฟชั่นกว่า 50 ชุดที่ใช้ในการเดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าของผ้าไทย อัญมณีไทย และงานออกแบบสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจับจ่ายสินค้าไลฟ์สไตล์คุณภาพสูง อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศในระยะยาว
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