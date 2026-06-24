ลุ้นคัมแบค! "เราเที่ยวด้วยกัน" แจก 1 ล้านสิทธิ์ กระตุ้นท่องเที่ยวไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอของบกลางปี 2570 วงเงิน 3,000 ล้านบาท เดินหน้าโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศ คาดเริ่มไตรมาส 4 ปี 2569
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแผนเสนอของบประมาณกลางประจำปีงบประมาณ 2570 วงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ลักษณะการใช้จ่ายจะคล้ายๆ กับเราเที่ยวด้วยกัน หรือเที่ยวไทยคนละครึ่ง โดยรัฐบาลจะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชนไม่น้อยกว่า 1 ล้านสิทธิ์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและเสริมศักยภาพภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ทั้งนี้ รูปแบบโครงการจะมีการปรับปรุงจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเบื้องต้นคาดว่ารัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินประมาณ 3,000 บาทต่อสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อโครงการ สัดส่วนการร่วมจ่ายของภาครัฐ รวมถึงจำนวนสิทธิ์ต่อคน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไข และรายละเอียดนั้น ขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงการรวมถึงการพิจารณาข้อจำกัดด้านต่างๆ เช่น ข้อจำกัดเรื่องการใช้สิทธิเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ,ความจำเป็นของแนวคิด เมืองหลัก และเมืองรอง, กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งภาคการขนส่ง และสายการบิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์กันอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ คาดว่าจะสามารถเริ่มได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2569 และดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 8 เดือน เพื่อครอบคลุมทั้งช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) และนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีช่วงเวลาการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้และสร้างความต่อเนื่องให้กับภาคการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
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