น่ารัก! “ค่างแว่นถิ่นใต้” อช. ตะรุเตา นอนตะแคงโพสต์ท่าสุดเป๊ะจนเป็นไวรัล

ท่านอนเป๊ะจนกลายเป็นไวรัล เมื่อ “ค่างแว่นถิ่นใต้” สัตว์ป่าคุ้มครองสุดน่ารักที่พบได้ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา กำลังนอนตะแคงด้วยท่าทางสุดชิล เรียกรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
เฟซบุ๊กเพจ PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพสุดน่ารักของ “ค่างแว่นถิ่นใต้” ภายใน อช. ตะรุเตา ที่กำลังนอนตะแคงด้วยท่าสุดน่ารัก พร้อมให้ข้อมูลว่า
ทะเลสวยๆ ที่ตะรุเตา นอกจากหาดทรายขาวละเอียดและน้ำใสราวกระจกแล้ว เรายังมักจะได้เจอกับเจ้าถิ่นจอมซนสุดน่ารักอย่าง "ค่างแว่นถิ่นใต้" ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว
แต่คราวนี้บอกเลยว่า "พิเศษสุดๆ" เพราะเจ้าหน้าที่บังเอิญไปเจอเจ้าค่างแว่นแสนซนมาในโหมด "พักผ่อนขั้นสุด" จนต้องรีบเก็บภาพมาฝากทุกคน
ดูท่าทางน้องซิครับ นอนตะแคงสบายใจเฉิบอยู่บนพื้นดินใต้ร่มไม้ผ่อนคลาย ขาหน้าข้างหนึ่งพาดอยู่บนลำตัว ดูเหมือนกำลังโพสต์ท่านางแบบในนิตยสารแฟชั่น! .... ขอคะแนนจากทางบ้านให้น้องหน่อยนะครับ
"ค่างแว่นถิ่นใต้" มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือ วงขนสีขาวรอบดวงตาคล้ายสวมแว่น ตัดกับลำตัวสีเทาดำ โดยมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติคือ ลูกแรกเกิดจะมีขนสีเหลืองทองสว่างทั้งตัว ก่อนจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเข้มเมื่ออายุ 3-6 เดือน
พวกเขามีนิสัยรักสงบ ขี้อาย และไม่ก้าวร้าว ต่างจากลิงทั่วไป มักใช้ชีวิตรวมกันเป็นฝูงบนเรือนยอดไม้สูง กินพืชและผลไม้ป่าเป็นอาหาร พบได้ตามป่าดิบชื้นและป่าชายฝั่งทางภาคใต้ ปัจจุบันจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
ใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อย่าลืมสังเกตความน่ารักของน้องๆ กันนะครับ แต่อย่าลืม... เฝ้าดูอยู่ห่างๆ ไม่รบกวนหรือให้อาหารสัตว์ป่า เพื่อให้พวกเค้าอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนครับ
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