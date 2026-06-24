ไมเนอร์ โฮเทลส์ คว้า 31 รางวัล 'Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific ประจำปี 2026'

ไมเนอร์ โฮเทลส์ สร้างสถิติใหม่ คว้า 31 รางวัล จาก Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific ประจำปี 2026
อนันตรา คว้าอันดับ 1 แบรนด์โรงแรมยอดนิยม ขณะที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ กวาด 31 รางวัลทั่วภูมิภาค รวมถึง 5 รางวัลอันดับหนึ่งในสาขาต่าง ๆ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจการบริการ สร้างสถิติใหม่ด้วยการคว้า 31 รางวัลจาก Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific ประจำปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 26 รางวัลในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ อนันตรา โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (Anantara Hotels & Resorts) แบรนด์ลักชัวรีเรือธงของกลุ่มได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์โรงแรมยอดนิยมอันดับ 1 แห่งปี (Favourite Hotel Brand of the Year) สะท้อนถึงความนิยมและการตอบรับจากนักเดินทางทั่วภูมิภาคได้เป็นอย่างดี
ในประเทศลาว อวานี พลัส หลวงพระบาง (Avani+ Luang Prabang) ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตมรดกโลกของยูเนสโกคว้ารางวัลอันดับ 1 โรงแรมที่ดีที่สุด (Best Hotel) พร้อมทั้ง แม็กซ์ ชิน (Max Chin) ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม ได้รับรางวัลผู้จัดการทั่วไปยอดเยี่ยมอันดับ 1 (Best General Manager) นอกจากนี้ โรงแรมยังได้รับการยกย่องในสาขาสระว่ายน้ำโรงแรมที่ดีที่สุด (Best Hotel Pools) และสาขาสปาโรงแรมที่ดีที่สุด (Best Hotel Spas) ส่วน อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท (Anantara Chiang Mai Resort) คว้ารางวัลสูงสุดในสาขาโรงแรมต่างจังหวัดยอดเยี่ยม (Best Upcountry Hotels) ของประเทศไทย พร้อมติดอันดับ 5 ในสาขาสระว่ายน้ำโรงแรมที่ดีที่สุดอีกด้วย
ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงสร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาค โดยในประเทศเวียดนาม อนันตรา ฮอยอัน รีสอร์ท (Anantara Hoi An Resort) ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่น้ำ ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ในสาขาโรงแรมต่างจังหวัดยอดเยี่ยม ขณะที่ อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์ (Anantara Quy Nhon Villas) ได้รับการยกย่องด้านสปาโรงแรมยอดเยี่ยม ส่วน อนันตรา อูบุด บาหลี รีสอร์ท (Anantara Ubud Bali Resort) ในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในโรงแรมต่างจังหวัดยอดเยี่ยมเช่นกัน
ในส่วนของมัลดีฟส์ อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์ (Anantara Kihavah Maldives Villas) คว้ารางวัลรวม 5 สาขา โดยได้รับอันดับ 2 ในสาขาแนวปะการังรอบรีสอร์ทยอดเยี่ยม (Best House Reefs) และอันดับ 3 ในสาขารีสอร์ทยอดเยี่ยม (Best Resorts) พร้อมติดอันดับในสาขาสระว่ายน้ำรีสอร์ทยอดเยี่ยม (Best Resort Pools) สปารีสอร์ทยอดเยี่ยม (Best Resort Spas) และวิลล่าที่โดดเด่นที่สุด (Most Outrageous Villas) ขณะที่ นิยามา ไพร์เวท ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์ (Niyama Private Islands Maldives) ก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น โดย เดอะ เครสเซนต์ (The Crescent) ติดอันดับ 3 ในสาขาวิลล่าที่โดดเด่นที่สุด และ ดริฟต์ สปา (Drift Spa) ติดอันดับ 6 ในสาขาสปารีสอร์ทยอดเยี่ยม
สำหรับประเทศไทย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท (Anantara Layan Phuket Resort) ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ในสาขารีสอร์ทริมชายหาดและเกาะยอดเยี่ยม (Best Beach + Island Resorts) ขณะที่ ลายัน ไลฟ์ บาย อนันตรา (Layan Life by Anantara) ซึ่งมีแนวคิดเวลเนสแบบองค์รวม ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 5 อันดับแรกของสาขาสปาโรงแรมยอดเยี่ยม ด้าน อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท (Anantara Lawana Koh Samui Resort) ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในรีสอร์ทริมชายหาดและเกาะยอดเยี่ยมประจำปีนี้เช่นกัน ส่วน อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท (Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort) คว้าอันดับ 2 ในสาขาโรงแรมต่างจังหวัดยอดเยี่ยม โดยสระว่ายน้ำที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพป่าเขาของรีสอร์ทยังได้รับอันดับ 6 ในสาขาสระว่ายน้ำโรงแรมที่ดีที่สุด ขณะที่ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ (Anantara Siam Bangkok Hotel) ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ได้รับการจัดอันดับที่ 10 ในสาขาโรงแรมในเมืองยอดเยี่ยม
นอกจากนี้ ประสบการณ์การเดินทางระดับลักชัวรีภายใต้เครือไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังได้รับการยอมรับจากนักเดินทางทั่วภูมิภาค โดย แม่โขง คิงดอมส์ (Mekong Kingdoms) ซึ่งเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างหลวงพระบาง เวียงจันทน์ และภาคเหนือของประเทศไทย และ ลอย เพลา โวยาจส์ (Loy Pela Voyages) ซึ่งให้บริการล่องเรือระหว่างกรุงเทพฯและอยุธยา ได้รับการจัดอันดับที่ 2 และอันดับที่ 4 ตามลำดับ ในสาขาเรือสำราญล่องแม่น้ำยอดเยี่ยม (Best River Cruises) สะท้อนถึงความหลากหลายของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในการนำเสนอประสบการณ์การเดินทางระดับลักชัวรี
ในประเทศกัมพูชา อนันตรา อังกอร์ รีสอร์ท (Anantara Angkor Resort) และ เอฟซีซี อังกอร์ บาย อวานี (FCC Angkor by Avani) ต่างติดอันดับในสาขาโรงแรมในเมืองยอดเยี่ยม โดย อนันตรา อังกอร์ รีสอร์ท ยังติดอันดับในสาขาสระว่ายน้ำโรงแรมที่ดีที่สุดอีกด้วย ส่วนในประเทศมาเลเซีย อนันตรา เดซารู โคสต์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ (Anantara Desaru Coast Resort & Villas) ได้รับการยกย่องจากความโดดเด่นของสระว่ายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ท
นอกจากนี้ GHA DISCOVERY ยังได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนโรงแรมยอดเยี่ยมอันดับ 1 (Hotel Loyalty Programme) โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็นสมาชิกของ Global Hotel Alliance (GHA) และมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้เข้าพักผ่าน Minor DISCOVERY ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GHA DISCOVERY
“ผลการโหวตจากผู้อ่านนิตยสาร Travel + Leisure ตอกย้ำความสำเร็จของไมเนอร์ โฮเทลส์ ด้วยการคว้า 31 รางวัลในปีนี้ ทำให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในภูมิภาค” นิโคลัส สมิธ (Nicholas Smith) รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ ประจำภูมิภาคเอเชีย ของไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าว “ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่อนันตราได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์โรงแรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาค รวมถึงทีมงานของเราในประเทศลาวและประเทศไทยที่สามารถคว้าตำแหน่งอันดับหนึ่งได้สำเร็จ ผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักที่โดดเด่นของเรา ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเดินทาง”
รางวัลจาก Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific จัดขึ้นจากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านนิตยสาร และถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่ได้รับความเชื่อถือจากนักเดินทางในการค้นหาที่พักและประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุด ทั้งในด้านคุณภาพ การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก
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