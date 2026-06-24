แอร์เอเชีย จัดโปรฯ บินลดสูงสุด 20% กระตุ้นเที่ยวไทย เที่ยวนอก

สายการบินแอร์เอเชีย พาคุณบินคุ้มด้วยโปรโมชั่นที่รอคอย ลดสูงสุดถึง 20% สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 23-28 มิถุนายนนี้ วางแผนล่วงหน้าเพื่อเดินทางได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2570 พร้อมสิทธิ์ “เปลี่ยนเที่ยวบิน ฟรีค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง” เฉพาะการจองผ่าน AirAsia MOVE เท่านั้น
โปรโมชั่นเที่ยวบินแอร์เอเชีย ลดสูงสุด 20% สำหรับเส้นทางบินตรงจาก เชียงใหม่ สู่ ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ ลำปาง พิษณุโลก น่าน อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เลย ขอนแก่น บุรีรัมย์ นราธิวาส ตรัง เส้นทางต่างประเทศ สู่ ฮานอย ดานัง โอจิมินห์ ฟูก๊วก หลวงพระบาง ย่างกุ้ง ไทเป เกาสง ฉงชิ่ง เซินเจิ้น คุนหมิง อัลมาตี โตเกียว โอซาก้า บินตรงจากหาดใหญ่ สู่กัวลาลัมเปอร์ บินตรงจากเกาสง สู่ โตเกียว และเส้นทางบินตรงจากซัปโปโร สู่ ไทเป
“ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการวางแผนเดินทางและท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ทั้งเส้นทางในและต่างประเทศ โดยโปรโมชั่นนี้สามารถเลือกเดินทางได้ตั้งเเต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป รวมช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีเเละปีหน้า” นางสาวธันย์สิตา อัครฤทธิภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าว “แอร์เอเชียพร้อมให้บริการด้วยเส้นทางบินที่หลากหลาย และมาตรฐานคุณภาพบริการระดับสากล โดยเฉพาะความตรงต่อเวลาที่ยังเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้บริการเลือกเดินทางกับเรา”
ทั้งนี้โปรโมชั่นลดสูงสุด 20% สำหรับเส้นทางบินในและต่างประเทศ เฉพาะรหัสเที่ยวบิน FD และ XJ โปรโมชั่นลดจากราคาปกติของราคาบัตรโดยสารโดยไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัด ราคาบัตรโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการเสริมต่างๆ โดยสำรองที่นั่งผ่านแอปพลิเคชั่น AirAsia MOVE เท่านั้น
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