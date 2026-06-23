นับถอยหลังเปิดพิชิตลานสน “ภูสอยดาว” 1 ก.ค. 69

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เตรียมเปิดพิชิต “ลานสน” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 สายแอดเวนเจอร์ที่รักธรรมชาติสุดหัวใจ บอกเลยว่าทริปนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - Phu soi dao National Park โพสต์ข้อความเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาพิชิตลานสน ภูสอยดาว โดยเตรียมจะเปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค. นี้ โดยให้ข้อมูลว่า
เตรียมใจและร่างกายให้พร้อม แล้วไปสร้างความทรงจำดีๆ ที่ภูสอยดาวด้วยกันนะ
เส้นทางเดินป่าสุดท้าทายนี้ จุดเริ่มต้นจะพาเพื่อนๆ ออกเดินทางจากน้ำตกภูสอยดาว ที่ระดับความสูงประมาณ 600 เมตร ขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางที่..ลานสนภูสอยดาว ที่มีความสูงถึง 1,633 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล!
บอกเลยว่าเส้นทางนี้จัดอยู่ในระดับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย (เอ๊ะอย่างไง!) ใครที่อยากไปพิชิต ต้องเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อมและประเมินร่างกายของตัวเองก่อนออกเดินทางด้วย ช่วงแรกของการเดินทางจะผ่านป่าดงดิบชุ่มฉ่ำเลียบลำห้วย จากนั้นก็จะเป็นเนินชันสลับกับพื้นราบไปเรื่อยๆ ผ่านสภาพป่าที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ ความท้าทายสุดๆ ของที่นี่คือความสูงชันนี่แหล่ะ โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายก่อนถึงลานสนที่เราเรียกกันว่า "เนินมรณะ" แต่เชื่อได้ว่า วิวระหว่างทางและรางวัลที่ปลายทางคุ้มค่าแน่นอน!
สิ่งมหัศจรรย์ระหว่างทาง เพื่อนๆ จะได้พบกับสิ่งสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- น้ำตกภูสอยดาว ทั้ง 5 ชั้น ที่ไหลรินเย็นฉ่ำ
- ป่าดงดิบริมลำห้วย ที่เขียวขจีและอุดมสมบูรณ์
- พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่น่ารักน่าสนใจ เช่น ผีเสื้อหลากสีสัน และนกนานาชนิดที่ส่งเสียงไพเราะ
- วิวทิวทัศน์เทือกเขาภูสอยดาว อันตระการตาที่จะทำให้หัวใจพองโต
- มิตรภาพในระหว่างเส้นทางการเดินป่า น้ำใจความห่วงใยที่มีต่อกัน
สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือ... เพื่อนๆ จะได้สนุกสุดเหวี่ยงกับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติในระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ที่ความสูง 1,633 เมตรจากระดับน้ำทะเล ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ฟินกับธรรมชาติที่สวยจนต้องร้องขอชีวิต และที่สำคัญคือธรรมชาติที่นี่บอบบางมากๆ จึงต้องท่องเที่ยวแบบหัวใจนักอนุรักษ์สุดๆ
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