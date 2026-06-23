ททท.ระยอง ชวนเที่ยวงาน “วันสุนทรภู่กวีโลก” 2569

ททท.ระยอง ขอเชิญเที่ยวงาน “วันสุนทรภู่กวีโลก” ประจำปี 2569 ซึ่งจัดใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยองสุดสัปดาห์นี้
เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสุทรภู่หลายจุด จัดใหญ่ 9 วัน 9 คืน! ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ (ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง)
ชม ชิม ช็อป พร้อมสวนสนุกชุดใหญ่ สินค้าโอทอป อาหารพื้นบ้านของดี 4 ภาค ร้านของกิน ของใช้ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย และพบกับศิลปินนักร้องทุกค่ำคืน ณ เวทีกลาง
ยังมีโครงการสืบสานงานสุนทรภู่ ประจำปี 2569 “ตามรอยกวีเอก สู่เมืองแกลงแห่งวรรณศิลป์” ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนแห่ตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่สุดตระการตา, การขับเสภาและบทกลอนสุนทรภู่, การประกวดตัวละครวรรณคดี, การแข่งขันคัดลายมือ วาดภาพ อ่านทำนองเสนาะ และกิจกรรมทางวิชาการ, การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้กวีสยาม ถอดรหัสคำกลอนสุนทรภู่, การแข่งขันทำอาหาร “เทโพร้อยรส บทกวีร้อยใจ ชิงชัยแกงเทโพหมูสามชั้น”, การขับร้องเพลงหมู่ และการแสดงศิลปะพื้นถิ่นภาคตะวันออก (ละครเท่งตุ๊ก ตอนพระอภัยมณี),
กิจกรรม “ดูหนังกลางแปลง…ใต้แสงจันทร์ วันสุนทรภู่”, ตามรอยหมุดกวีนิราศเมืองแกลง, การแข่งผะหมีปริศนาคำทายวันสุนทรภู่, ร่วมพิธีรำบูชา “ครูกลอนสุนทรภู่”, ร่วมวางกระเช้าดอกไม้สดสักการะท่านสุนทรภู่ พร้อมร้านค้าอีกมากมาย ยกจากตลาดเขียวมาไว้ภายในงาน
นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านเพ ขอเชิญร่วมโครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณลานแอโรบิค ตลาด 100 เสา และ ถนนสายล่าง (ตลาด 100 ปี) ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้ชื่องาน “สุนทรภู่ชมตลาด”
พบกับ การแสดงนิทรรศการ “ตามรอยหมุดกวี” การประกวดแข่งขัน กิจกรรม “ตามรอยหมุดกวี” กิจกรรม “สืบสานและรักษาวัฒนธรรม” “การรักษาและต่อยอดวัฒนธรรม” อีกทั้ง การออกร้านขายของ จากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ถนนสายล่าง (ตลาด 100 ปี) และการแสดงโชว์รถคลาสสิค “รวมพลรถคลาสสิค” จากกลุ่ม BLACK PEARL since 2015
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