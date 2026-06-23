"เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์" เผยโฉมแรก พร้อมเปิดตัว 3 ก.ค. นี้

เผยโฉมแรกของ "เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์" ศูนย์การค้าแห่งใหม่บนถนนรัตนาธิเบศร์ ใน จ.นนทบุรี ภายใต้แนวคิด “The New District of North Bangkok” พร้อมเปิดตัววันที่ 3 ก.ค. 69
"เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์" (Central Northville) เปิดภาพจริงภายในศูนย์การค้าครั้งแรก
"👀🌿 Sneak peek ก่อนใคร…
เมื่อศูนย์การค้า ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการช้อปปิ้งเพียงอย่างเดียว
แต่ถูกออกแบบมาเพื่อ “การใช้ชีวิตที่ดี”
พบกับ Biophilic Experience ที่ Central Northville
กับ Thailand’s First Outdoor-Inspired Indoor Shopping Centre
แนวคิดการออกแบบของที่นี่ เริ่มจากคำถามง่าย ๆ —
จะเป็นอย่างไร หากเรานำความรู้สึกของการใช้ชีวิตกลางธรรมชาติ มาไว้ในศูนย์การค้า?
คำตอบคือ Biophilic Design
แนวคิดที่นำธรรมชาติมาเป็นหัวใจของงานสถาปัตยกรรม
ไม่ใช่แค่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
แต่คือการออกแบบให้ผู้คน “รู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติ” ในทุกโมเมนต์
☀️ Natural Light
🌊 Water Elements
🌿 Greenery
🍃 Organic Forms
ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบอย่างตั้งใจ
เพื่อสร้างพื้นที่ที่ช่วยให้คุณ ช้อป กิน พักผ่อน และใช้ชีวิต
ได้อย่างสมดุลมากขึ้น 🙂🙃
เพราะสถาปัตยกรรมที่ดี
ไม่ได้เปลี่ยนแค่พื้นที่
แต่เปลี่ยนความรู้สึกของผู้คน
ให้รู้สึกดีๆ ได้ในทุกวัน
Multiply Everyday Joy.
📍 แล้วพบกัน 3 กรกฎาคม 2569
ที่ Central Northville บนถนนรัตนาธิเบศร์"
สำหรับ "เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์" มูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท บนพื้นที่ 59 ไร่ พื้นที่รวม 210,000 ตร.ม. พัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ที่สุดแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ตอนเหนือและนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “The New District of North Bangkok” เพื่อยกระดับย่านรัตนาธิเบศร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต การทำงาน การพักผ่อน และการเติบโตทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต
จุดเด่นสำคัญคือการเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของไทยที่ใช้แนวคิด Outdoor-in-Indoor ผสานธรรมชาติเข้ากับพื้นที่ภายในอาคารอย่างไร้รอยต่อ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์เหมือนอยู่กลางสวนธรรมชาติ แม้อยู่ภายในศูนย์การค้า
นับเป็น Fully Biophilic Indoor Garden แห่งแรกของไทย มีการออกแบบตามหลัก Biophilic Design ระดับโลก ใช้ต้นไม้จริง น้ำ และแสงธรรมชาติสร้าง Microclimate ช่วยลดความเครียด ส่งเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอร์ทวิลล์ถูกวางบทบาทให้เป็น Mega Hub แห่งใหม่ของนนทบุรี โดยรวมจุดแข็งสำคัญทั้งด้านคมนาคม ที่อยู่อาศัย การศึกษา สาธารณสุข และการท่องเที่ยววัฒนธรรมไว้ในพื้นที่เดียว
6 โซนไฮไลท์ ภายในเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ได้แก่
• The Clouds: แลนด์มาร์กใจกลางศูนย์การค้า เนรมิตประชากรรมมีชีวิตเป็นเมกฝนหลั่งไหลจากท้องฟ้า ห้อมล้อมด้วยต้นไม้จริงที่คำนวณทิศทางแสงแดดผ่านช่อง Skylight ให้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติด้วยหลัก Biophilic
• The Hill: คอมมูนิตี้สเปซและ Co-working Space สำหรับคนรุ่นใหม่ ติดตั้งจอมัลติมีเดียขนาดใหญ่ให้มู้ดเหมือนนั่งดูภาพยนตร์หรือฟังสัมมนาอยู่ท่ามกลางสวนร่มรื่น
• Tree Grove: ลานต้นไม้แห่งการพักผ่อน คลอด้วยเสียงนกร้องและเสียงน้ำไหล มอบประสบการณ์ Micro Healing ตัดสลับความวุ่นวายของเมืองใหญ่
• Stone Atrium: โถงกลางสุดล้ำโดดเด่นด้วย Digital Screen ขนาดใหญ่ เป็นโซนรวมแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และเป็นพื้นที่รองรับการจัดอีเวนต์ระดับประเทศ
• Playville: พื้นที่ Active Lifestyle Space กลางแจ้งขนาดใหญ่ ไฮไลท์คือสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 550 ตารางเมตร ตกแต่งด้วย ‘หมีกริซลี่’ ตัวยักษ์ สัญลักษณ์แห่งป่าที่สมบูรณ์ พร้อมลานน้ำพุ The Fountain สวนสนุกทางน้ำสำหรับเด็กๆ
• Petville: จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง ครบครันด้วย Pet Park สำหรับวิ่งเล่น, โซน Grooming และ Pet Wellness รวมถึงพื้นที่ Urban Park ที่มีลานกิจกรรมและ Jogging Track มาตรฐานความยาว 450 เมตร ที่ออกแบบมาให้น้องหมาสามารถวิ่งออกกำลังกายเคียงคู่ไปกับเจ้าของได้จริง
เตรียมพบปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่พร้อมกันในงานเปิดตัว เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 นี้
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