เต็มอิ่มความสุขกับ “บุฟเฟต์นานาชาติ” จัดเต็มความอร่อย ณ ห้องอาหารสรัสวดี

เอาใจสายบุฟเฟต์ เติมเต็มความอิ่มอร่อยกับ “บุฟเฟต์นานาชาติ” ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารสรัสวดี โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น จัดเต็มทั้งติ่มซำ เป็ดย่าง ซูชิ ซาชิมิ ซีฟู้ด อาหารไทยหลากหลายเมนู ไปจนถึงขนมไทย และเค้กนานาชานิด
ใครที่เป็นสายบุฟเฟต์ ชื่นชอบการได้ลองลิ้มอาหารอร่อยหลากหลายเมนูในคราวเดียว มื้อนี้ชวนแวะมาที่ “ห้องอาหารสรัสวดี” โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ที่เสิร์มความอร่อยแบบเต็มอิ่ม จัดเต็มความสุขไปกับอาหารนานาชาติแบบไม่อั้น
เดินเข้ามาด้านในห้องอาหารก็จะพบกับความโอ่อ่าและกว้างขวาง มีมุมให้เลือกนั่งมากมาย และพร้อมต้อนรับทุกคนด้วยไลน์บุฟเฟต์นานาชาติคุณภาพเยี่ยม รวบรวมเมนูเด่นจากหลายวัฒนธรรมไว้ในมื้อเดียวอย่างลงตัว โดย “บุฟเฟต์นานาชาติ” ของที่นี่ มีเสิร์ฟทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ (มื้อกลางวัน 790 บาท / มื้อค่ำ 890 บาท / Special Monday ทุกวันจันทร์มื้อค่ำ 700 บาท)
เริ่มต้นความอร่อยกับมุมอาหารจีนที่โดดเด่นด้วยเป็ดย่างหนังบางกรอบ เนื้อนุ่มฉ่ำ ติ่มซำหลากหลายชนิดที่นึ่งสดใหม่ อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบ ปลานึ่งซีฟู้ด ขาไก่นึ่งเต้าซี่ ซาลาเปาหมูสับไข่เค็ม ซาลาเปาชาโคลลาวา เป็นต้น และยังมีข้าวผัดหยางโจวสูตรต้นตำรับหอมกลิ่นกระทะชวนลิ้มลอง พร้อมอาหารจีนอีกหลากหลายจานที่ปรุงสดใหม่ตามสั่ง
ต่อด้วยเสน่ห์ของอาหารไทยรสชาติกลมกล่อม ไม่ว่าจะเป็นขนมจีนพร้อมน้ำยาหลากชนิด เมี่ยงคำกลีบบัวสูตรโบราณที่หาทานได้ยาก และยำรสจัดจ้านที่ปรุงอย่างพิถีพิถันในทุกจาน
มุมเทปันยากิพร้อมปรุงสดใหม่จานต่อจาน เพิ่มความพิเศษให้ทุกคำ มีให้เลือกทั้งหมู ไก่ ปลา หมึกสด หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ที่กริลล์ร้อนๆ พร้อมเสิร์ฟความอร่อย
พิเศษบุฟเฟต์มื้อค่ำ เพิ่มเติมความอร่อยด้วย ซีฟู้ดออนไอซ์ ที่จัดเต็มทั้งกุ้ง หอย ปู และปลา สดใหม่คัดคุณภาพ เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ด
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น เต็มอิ่มไปกับแซลมอนซาชิมิเกรดพรีเมียมหั่นชิ้นหนา และทูน่าซาชิมิเนื้อสดฉ่ำ ซูชิหลากหลายหน้า และเมนูญี่ปุ่นยอดนิยมที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี
เติมเต็มมื้ออาหารด้วยเมนูร้อนหมุนเวียนในแต่ละวัน ทั้งพะแนง มัสมั่น เสิร์ฟพร้อมโรตีเนื้อนุ่ม รวมถึงซุปสไตล์ยุโรปที่ให้ความอบอุ่นและกลมกล่อม ไปจนถึงมุมสลัดผักสดเพื่อสุขภาพ สลัดผลไม้และอื่นๆ มุมคานาเป้ ชีสและโคลด์คัท
แล้วมาปิดท้ายด้วยมุมของหวาน ที่เสิร์ฟทั้งขนมหวานไทยๆ เค้กโฮมเมดหลากหลายแบบ ไปจนถึงไอศกรีมเย็นชื่นใจ
ใครกำลังมองหาบุฟเฟต์นานาชาติที่ครบครันทั้งรสชาติ คุณภาพ และบรรยากาศน่านั่งในย่านดอนเมือง ห้องอาหารสรัสวดี โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น คืออีกหนึ่งจุดหมายที่อยากชวนมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง
* * * * * * * * * * * * * *
“ห้องอาหารสรัสวดี” โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 วิภาวดี เขตหลักสี่ กทม. (อยู่ติดกับโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่) ให้บริการบุฟเฟต์นานาชาติ มื้อกลางวัน เวลา 11.30-14.30 น. มื้อค่ำ เวลา 17.00-21.00 น. สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร. 0-2159-5888 หรือที่ Facebook : Asawin Grand Convention Hotel
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline