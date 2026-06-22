“ชัยวัฒน์” เผย ต้องsaveทับลาน ด้วยความจริง ใช้กระบวนการยุติธรรมทวงคืนความถูกต้อง

“ชัยวัฒน์” เผยแนวทางการต่อสู้เพื่อทับลาน ต้องสู้ด้วยความจริง ใช้ข้อมูลถูกต้องชุดเดียว และใช้กระบวนการยุติธรรมในการทวงคืนความถูกต้อง ไม่ได้สู้แบบโลกสวย หรือ สู้ด้วยวาทกรรม
จากกรณีชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติบอร์ดอุทยานแห่งชาติ ที่มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแนวเขต “อุทยานแห่งชาติทับลาน” เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ระหว่างเขตอุทยานฯ กับพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของราษฎรมาก่อน จนเกิดแฮชแทค #saveทับลาน ว่อนโซเชียล
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก “ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” ได้ออกมาโพสต์ถึงแนวทางในการต่อสู้เพื่อผืนป่าทับลาน ว่า
แนวทางการต่อสู้เพื่อทับลาน
เซฟป่า-เซฟคนที่ควรเซฟ
1. เปิดใจรับฟัง & ใช้ข้อมูลถูกต้อง "ชุดเดียว"
หยุดข่าวลือ สู้ด้วยความจริง หลักฐาน ข้อเท็จจริง และแนวเขตที่ถูกต้องแม่นยำเพียง "ชุดเดียว" เผยให้เห็นว่า ตรงไหนคือป่าสมบูรณ์ ตรงไหน คือ นายทุนรุกป่า
2. ใช้กระบวนการยุติธรรมในการทวงคืนความถูกต้อง
* ยื่นหนังสือคัดค้าน ส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อเบรกกระบวนการปรับปรุงแนวเขตที่ไม่ชอบมาพากล
* ยื่นฟ้องศาลปกครอง ขอพึ่งอำนาจศาลเพื่อคุ้มครองผืนป่ามรดกโลก และเพิกถอนคำสั่งหรือมติใด ๆ ที่จะทำให้เราต้องสูญเสียป่าไม้ไปให้นายทุน
* ยื่นศาลอาญาทุจริตฯ หากพบว่ามีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐคนไหน ตุกติก รับ หรือ เอื้อประโยชน์ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่งฟ้องตรง
💢เราไม่ได้สู้แบบโลกสวย หรือ สู้ด้วยวาทกรรม แต่พร้อมจะสู้ด้วยเอกสาร ที่ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงข้อกฎหมาย
ประชาชนที่โดนรังแก
ต้องคืนความเป็นธรรม
ประชาชนที่ควรได้รับสิทธิ
ก็ควรคืนสิทธิ์
แต่ใครที่ได้สิทธิ์ แล้ว ไปทำผิดกฎหมาย
ก็ต้องไม่ละเว้น