ชวนตามรอย “ทนายปีศาจ” กับ 6 สถานที่ถ่ายทำจริงในซีรีส์ร้อนแรงแห่งปี

ชวนเที่ยวตามรอย “ทนายปีศาจ” ซีรีส์ดังแห่งปี ที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในโซเชียล ครั้งนี้จึงขอรวบรวม 6 สถานที่ถ่ายทำที่ใช้เป็นโลเกชันในการถ่ายทำจริงในซีรีส์เรื่องนี้ ให้คอหนังได้ตามรอยกัน
กระแสบนโลกออนไลน์กำลังลุกเป็นไฟให้กับ “ทนายปีศาจ” ซีรีส์แนว Courtroom (ว่าความในศาล) ฝีมือการกำกับของ “ไก่ ณฐพล บุญประกอบ” (จากผลงาน สงครามส่งด่วน และ เอหิปัสสิโก) ที่หยิบเอาการฟาดฟันด้วยข้อกฎหมายมาตีแผ่ได้อย่างดุเดือด
เรื่องราวของ “เมฆ” (ณัฏฐ์ กิจจริต) ทนายตงฉินที่ตกเป็นแพะรับบาป และ “จิตตรี” (รฐา โพธิ์งาม) ทนายสายดาร์กผู้เชี่ยวชาญการใช้ช่องโหว่กฎหมาย อาจดูเหมือนเรื่องแต่งเพื่อความบันเทิง แต่สำหรับสังคมไทย คดีเหล่านั้นมันคือเรื่องจริงที่มีคนต้องสังเวยด้วยชีวิต แต่นำมาเสนอให้ดูเวอร์ๆ ตามสไตล์ไทยๆ ที่มีครบทุกรสชาติ
ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้พุ่งทะยานขึ้นไปถึง อันดับ 5 ของโลกบน Netflix ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับวงการคอนเทนต์ไทย และกำลังเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลขณะนี้ ด้านเฟซบุ๊กเพจ Thailand Film Office : TFO จึงได้รวบรวม 6 สถานที่ถ่ายทำจริงในเรื่องนี้ ให้คอหนังที่กำลังอินได้ไปเที่ยวตามรอย “ทนายปีศาจ” กัน โดยได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้
การถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ได้เลือกใช้สถานที่หลากหลายทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างบรรยากาศที่สมจริงและตอบโจทย์การเล่าเรื่อง โดยมีการถ่ายทำในหลายจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
สำหรับแฟนซีรีส์ที่อยากออกเดินทางตามรอยสถานที่ถ่ายทำ สามารถแวะเยี่ยมชมโลเคชันที่น่าสนใจได้ ดังนี้
1. คาซ่าพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา
ที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติในอำเภอปากช่อง ซึ่งปรากฏในหลายฉากสำคัญของเรื่อง โดดเด่นด้วยบรรยากาศสงบ รายล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้เขียวขจี
2. สนามกอล์ฟสุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดนครปฐม
สนามกอล์ฟมาตรฐานระดับสากลในอำเภอนครชัยศรี ที่ถูกใช้เป็นฉากเปิดเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้
3. วัดแจ้ง สามโคก จังหวัดปทุมธานี
วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอสามโคก ที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การตามรอยฉากสำคัญในซีรีส์
4. NARZ Narcissus กรุงเทพมหานคร
สถานบันเทิงชื่อดังในย่านสุขุมวิท เขตวัฒนา (ปิดถาวรแล้ว)
5. วัดผาสุกมณีจักร จังหวัดนนทบุรี
วัดขนาดใหญ่ในอำเภอปากเกร็ด ซึ่งมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและพื้นที่กว้างขวาง จนได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำของเรื่อง
6. ท่าเรือวัดโกรกกราก จังหวัดสมุทรสาคร
โลเกชันริมแม่น้ำที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนและบรรยากาศท้องถิ่น ซึ่งช่วยเพิ่มมิติและความสมจริงให้กับเนื้อเรื่อง
นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ถ่ายทำอีกหลายแห่งที่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึง หรือเป็นพื้นที่ราชการและสถานที่เฉพาะทาง ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับการเดินทางตามรอย อาทิ
- ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
- ศาลจังหวัดมีนบุรี
- โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตคลองเตย
- สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก เขตหนองจอก
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- ชุมชนพัฒนาใหม่ เขตคลองเตย
- โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน
- สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
- บ้านมอญ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อำเภอไทรโยค
- เรือนจำนนทบุรี
- เรือนจำเก่าเพชรบุรี เป็นต้น
ความสำเร็จของ “ทนายปีศาจ” ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของบุคลากรและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำในประเทศไทยที่สามารถรองรับการผลิตผลงานระดับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ
กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (Thailand Film Office : TFO) กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนแฟนซีรีส์ร่วมออกเดินทางตามรอยสถานที่ถ่ายทำของ “ทนายปีศาจ” และสัมผัสเสน่ห์ของโลเคชันจริงที่อยู่เบื้องหลังฉากสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้ พร้อมค้นพบมุมมองใหม่ของประเทศไทยผ่านผลงานที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลก
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