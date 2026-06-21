Toy Story 5 บุกซีคอน บางแค ยกโลกของเล่นสุดไอคอนิกมาไว้ใจกลางห้าง

ซีคอน บางแค ชวนบุกโลกของเล่นยักษ์ ในงาน “The Playgrounds: A Disney and Pixar’s Toy Story 5 Experience”
ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ร่วมกับ Disney and Pixar ชวนทุกคนหลุดเข้าไปในโลกของเล่นยักษ์ พบกับเหล่าคาแรกเตอร์สุดไอคอนิกจาก Toy Story 5 ผ่านประสบการณ์ Interactive Experience ที่ผสานโลกของของเล่นและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างสนุกสนาน ทั้งเล่นได้ ถ่ายรูปได้ และเต็มไปด้วยจินตนาการ พร้อมพาเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ย้อนกลับไปสัมผัสความสุขของการเล่น มิตรภาพ และช่วงเวลาแห่งครอบครัวอีกครั้ง ในงาน “The Playgrounds: A Disney and Pixar’s Toy Story 5 Experience” ระหว่างวันนี้ – 28 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
ดร.จักรพล จันทวิมล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งาน “The Playgrounds: A Disney and Pixar’s Toy Story 5 Experience” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Play Together’ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราว ‘Toy meets Tech’ ใน Toy Story 5 ที่สะท้อนโลกยุคใหม่ ซึ่งรูปแบบการเล่นของเด็ก ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตบนหน้าจอมากขึ้น เราจึงถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวออกมาเป็นกิจกรรม On Ground และ Interactive Experience ที่ผสมผสานโลกของของเล่น เทคโนโลยี และจินตนาการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อชวนทั้งเด็กและผู้ใหญ่กลับมาสัมผัสความสุขของการเล่น การใช้เวลาร่วมกัน และสร้างความทรงจำดี ๆ ในครอบครัวอีกครั้ง
ภายในงานถูกเนรมิตให้กลายเป็นโลกของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชัน Toy Story 5 ผ่านฉากจำลอง องค์ประกอบตกแต่ง แสง สี เสียง และโซนถ่ายภาพที่ได้แรงบันดาลใจจากคาแรกเตอร์ขวัญใจ อาทิ Woody, Jessie, Buzz Lightyear และ Lilypad แท็บเล็ตอัจฉริยะ เสมือนพาทุกคนก้าวเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของ Toy Story 5
พบกับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ “Bring Your Toy to Life” ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ออกแบบของเล่นในจินตนาการของตัวเอง ก่อนนำผลงานขึ้นไปโลดแล่นบน Dynamic LED Screen ร่วมกับผลงานของผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ เปลี่ยนภาพวาดธรรมดาให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการที่มีชีวิต อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ห้ามพลาดคือ “Giant Bonnie’s Room” ห้องของ Bonnie ขนาดยักษ์ ที่ทุกสิ่งรอบตัวถูกขยายให้ใหญ่กว่าชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นเตียง โต๊ะ โคมไฟ หรือของเล่น เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ราวกับตัวเองกลายเป็นของเล่น และออกผจญภัยอยู่ในโลกของ Toy Story 5 ด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “Photo Booth Experience” ให้ทุกคนถ่ายภาพเก็บโมเมนต์แห่งความสุขร่วมกัน พร้อมรับภาพดิจิทัลทันทีผ่าน QR Code เพื่อแชร์ความสนุกได้แบบเรียลไทม์ ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วย “Take the Memory Home” พื้นที่แห่งความทรงจำ ที่ชวนทุกครอบครัวเก็บภาพความประทับใจ เพราะสิ่งที่ทุกคนจะได้รับกลับไป อาจไม่ใช่เพียงภาพถ่าย แต่คือความทรงจำของวันที่ได้หัวเราะ เล่น และใช้เวลาร่วมกันอย่างแท้จริง
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน (วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 11.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.30 – 20.00 น.) ทั้งนี้ การเข้าชมงานแบ่งเป็นรอบ รอบละ 30 นาที โดยจำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน 100 คนต่อรอบ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม Interactive Experience และถ่ายภาพภายในงานได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย
“Disney and Pixar’s Toy Story 5 ทอยสตอรี่ 5” เป็นเรื่องราวการเผชิญหน้าระหว่าง “ของเล่น” และ “เทคโนโลยี” เมื่อวู้ดดี้, บัซ ไลท์เยียร์ (พากย์เสียงภาษาไทยโดย หนุ่ม สันติสุข ), เจสซี่ และผองเพื่อน ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ กับการพบกับ Lilypad (พากย์เสียงภาษาไทยโดย ชมพู่ อารยา) แท็บเล็ตอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่เข้ามาพร้อมแนวคิดอันทันสมัยเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนูน้อย Bonnie จึงน่าติดตามว่า แล้วช่วงเวลาแห่งการเล่นจะยังเหมือนเดิมอีกหรือไม่ ร่วมออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่กับ Woody, Buzz, Jessie และแก๊งของเล่นที่ #โตมาด้วยกัน พร้อมพบกับเสียงพากย์ภาษาไทยจาก พี่หนุ่ม สันติสุข, ชมพู่ อารยา และน้องเกล วันที่ 18 มิถุนายน ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
แฟน Toy Story 5 ห้ามพลาด! มาร่วมสนุกและค้นพบโลกแห่งมิตรภาพ จินตนาการ และความสุขของการเล่นอีกครั้ง ในงาน “The Playgrounds: A Disney and Pixar’s Toy Story 5 Experience” ระหว่างวันนี้ – 28 มิถุนายน 2569 ณ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม (MRT สถานีภาษีเจริญ) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Seacon Bangkae, Seacon Bangkae Website, Line Official: @seaconbangkae, Instagram: seaconbangkae_shopping หรือโทร. 02-454-7777
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