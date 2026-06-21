"ผามออีแดง ในความทรงจำ” ครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปเยือน

"ผามออีแดง ในความทรงจำ”... ภาพแห่งความปีติ ที่ยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจผู้พิทักษ์ป่า และผืนป่าเขาพระวิหาร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยเผยแพร่ภาพแห่งความทรงจำ เมื่อครั้งที่พระองค์ เสด็จเยือนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
หากย้อนกลับไปนับทศวรรษที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าผาสูงชันที่ทอดตัวยาวกั้นพรมแดนไทย-กัมพูชา อย่าง "ผามออีแดง" อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปรากฏภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนจวบจนถึงปัจจุบัน
นั่นคือภาพแห่งความปีติในคราวที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยือนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
พระองค์ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติผามออีแดงด้วยความเบิกบานพระทัย อีกทั้งยังได้เสด็จไปยังบริเวณหน้าผา เพื่อทอดพระเนตร "ภาพแกะสลักนูนต่ำ" ศิลปะโบราณอันทรงคุณค่าที่ซ่อนตัวอยู่คู่หน้าผาหินมาอย่างยาวนาน
ในวันนั้น พระองค์ทรงรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ อย่างสนพระทัยยิ่ง ภาพที่พระองค์ทรงมีพระปฏิสันถารและใส่พระทัยในทุกรายละเอียด ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระเมตตา ที่ทรงให้ความสำคัญทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษามรดกทางประวัติศาสตร์โบราณคดีของชาติ
"กาลเวลาอาจล่วงเลยผ่านไปนับหลายสิบปี แต่รอยพระบาทที่เคยก้าวผ่าน และพระจริยวัตรอันงดงามในวันนั้น ยังคงเป็นดั่ง 'น้ำทิพย์' ชโลมใจให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารทุกคน”
การเสด็จเยือนในครั้งนั้น ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อผืนป่า แต่ยังเป็น "มิ่งขวัญและกำลังใจ" อันสูงสุด ให้แก่เหล่าเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละ ปฏิบัติงานปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
พร้อมกันนี้ ยังเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนใจคนไทยทุกคน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์นี้ให้ยั่งยืนสืบไป...
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ที่มา : อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ
เรียบเรียงโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช