เที่ยวงาน "บุญบั้งไฟ อุทัยธานี" ยลเสน่ห์เทศกาลประเพณี 20-21 มิ.ย.นี้

“รมว.วธ. ซาบีดา” เปิดงานบุญบั้งไฟ จังหวัดอุทัยธานี อย่างยิ่งใหญ่ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน โชว์เสน่ห์เทศกาลประเพณีบุญบั้งไฟ ขบวนแห่ สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วันที่ 20 มิถุนายน 2569 นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟ จังหวัดอุทัยธานี อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยมีนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
นางสาวซาบีดา เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ซึ่งทุกประเพณีล้วนมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับความเชื่อ การดำรงชีวิต และสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นอย่างสอดประสานลงตัว แม้ว่าประเพณีบุญบั้งไฟจะได้รับการยอมรับว่าเป็นประเพณีพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวอีสาน ที่เกี่ยวพันกับความเชื่อในเรื่องการขอฝนจากพญาแถนเพื่อให้ตกต้องตามฤดูกาล แต่สำหรับจังหวัดอุทัยธานี ประเพณีนี้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับการมีชาวไทยอีสานอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างชุมชนอยู่ในหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายมุ่งยกระดับและนำทุนทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มาเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีของไทยให้เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
“การอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังในการตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมตนเองเท่านั้น แต่การจัดงานในวันนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และประดิษฐ์บั้งไฟอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ถือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติม
นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2569 โดยเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องยาวนานมาหลายปี ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นช่วงเวลาของฤดูฝน ที่พี่น้องเกษตรกรของเราเริ่มเพาะปลูก ทำไร่ - ทำนา ซึ่งการจุดบั้งไฟนับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่มีมาแต่โบราณ เป็นการบูชาเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย หรือที่พี่น้องชาวอีสานเรียกว่า “พญาแถน” โดยมีความเชื่อว่าจะมีหน้าที่คอยดูแล ให้ฟ้าฝนต้องตามฤดูกาล แต่อย่างไรก็ดี บนพื้นฐานความเชื่อและความศรัทธา ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของพี่น้องชาวอีสาน
สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2569 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–21 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำทับเสลา อำเภอลานสัก ซึ่งภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความบันเทิงที่หลากหลาย อาทิ การประกวดกาพย์เซิ้ง การแสดงรำเซิ้งบุญบั้งไฟสุดตระการตาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง รวมผู้แสดงกว่า 200 คน การประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟที่งดงาม และพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชน
นอกจากนี้ ไฮไลต์สำคัญของงานคือการแข่งขันจุดบั้งไฟ 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันบั้งไฟภายในและการแข่งขันบั้งไฟทั่วไป รวมถึงการตื่นตาตื่นใจไปกับการจุดบั้งไฟแสน ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนผ่านการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากต้านยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ เช่น การยิงง่ามยางหนังสติ๊ก ปืนยาง และคันกระสุนโบราณ พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนการแสดงดนตรีพื้นบ้านหมอรำจากศิลปินชื่อดัง “ไก่ พรรทิภา ไหทองคำ และเจ โชคชัย” ตลอดค่ำคืน
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมสัมผัสเสน่ห์อันน่าหลงใหลของงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2569 เรียนรู้วัฒนธรรมสองภูมิภาคที่ผสมผสานอย่างลงตัว ชมความงดงามของขบวนแห่ และร่วมสนุกกับกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ระหว่างวันที่ 20–21 มิถุนายน 2569 นี้ ณ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
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