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ครั้งแรก! POP MART เปิดแลนด์มาร์ก Art Toys ริมชายหาดพัทยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



POP MART ร่วมกับ ททท. และเมืองพัทยา เปิดปรากฏการณ์แลนด์มาร์ก Art Toys
ริมชายหาดครั้งแรกของโลก “POP ON THE BEACH” พร้อมเปิด POP MART Official Store ณ เซ็นทรัล พัทยา ยกระดับเมืองพัทยาสู่ Global Lifestyle & Art Toy Destination

บริษัท ป๊อป มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับเมืองพัทยา ผ่านการเปิดตัว “POP ON THE BEACH” แลนด์มาร์ก Art Toys ริมชายหาดแห่งแรกของโลก ภายใต้ความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเมืองพัทยา เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยผ่านมิติใหม่ของ Art Toys, Pop Culture และ Lifestyle Tourism ควบคู่กับการเปิด POP MART Official Store สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันพัทยาสู่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว นักสะสม และแฟน Art Toys จากทั่วโลก


“POP ON THE BEACH” มีเป้าหมายในการยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาสู่ Contemporary Lifestyle Destination ผ่านการผสานศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ รวมถึงแฟน Art Toys และ Pop Culture จากทั่วโลก พร้อมผลักดันพัทยาสู่ “Must-Visit Destination” แห่งใหม่ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ




โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถสัมผัส Installation Art ริมชายหาดพัทยา ผ่านบอลลูนขนาดความยาว 12 เมตร สูง 8 เมตร จำนวน 4 ชิ้น ภายใต้คอนเซปต์ “CRYBABY Cry Me An Ocean Series” ถ่ายทอดเรื่องราวของอารมณ์ ความรู้สึก และการเยียวยาผ่านโลกใต้ท้องทะเลในมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของ CRYBABY พร้อมยกทัพคาแรกเตอร์ยอดนิยม อาทิ SKULLPANDA และ MOLLY มาร่วมสร้างสีสันผ่านประติมากรรม Art Toy ขนาดใหญ่ ให้เป็นจุด Experiential Photo Landmark ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ดื่มด่ำกับโลกของ Art Toys ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยผสานศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และเสน่ห์ของชายหาดพัทยาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว




พร้อมกันนี้ POP MART ได้เปิด POP MART Official Store ณ ชั้น 1 ฝั่งริมหาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซปต์ Beachfront Art Toy Destination โดยถือเป็นร้าน Official Store แห่งแรกของภาคตะวันออก ที่สะท้อนเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวริมทะเล พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่างให้กับทั้งนักสะสมและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยรวบรวมสินค้าและคอลเลกชันยอดนิยมของ POP MART อย่างครบครัน ทั้ง Blind Box, Plush, Mega Collection, Accessories และ Exclusive Collections จากคาแรกเตอร์ชื่อดัง อาทิ LABUBU, MOLLY, SKULLPANDA, CRYBABY, DIMOO และ HIRONO พร้อมสินค้าใหม่และไอเท็มพิเศษที่ตอบโจทย์ทั้งนักสะสมและผู้ที่ต้องการสัมผัสโลกของ Art Toys อย่างเต็มรูปแบบ




การเปิด Official Store ครั้งนี้ ไม่เพียงขยายการเข้าถึงของ POP MART ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ แต่ยังเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่าง “Destination Experience” จากแลนด์มาร์กริมชายหาด สู่ “Retail Experience” ภายในร้านได้อย่างสมบูรณ์ ตอกย้ำบทบาทของพัทยาในฐานะเมืองแห่งไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมร่วมสมัย


พบกับ POP MART @ Central Pattaya ได้อย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 1 ฝั่งริมหาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสินค้าใหม่ ๆ ได้ที่ Facebook: POP MART THAILAND และ Instagram, Twitter, TikTok: popmartth


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

ครั้งแรก! POP MART เปิดแลนด์มาร์ก Art Toys ริมชายหาดพัทยา
ครั้งแรก! POP MART เปิดแลนด์มาร์ก Art Toys ริมชายหาดพัทยา
ครั้งแรก! POP MART เปิดแลนด์มาร์ก Art Toys ริมชายหาดพัทยา
ครั้งแรก! POP MART เปิดแลนด์มาร์ก Art Toys ริมชายหาดพัทยา
ครั้งแรก! POP MART เปิดแลนด์มาร์ก Art Toys ริมชายหาดพัทยา
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