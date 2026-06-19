ครั้งแรก! POP MART เปิดแลนด์มาร์ก Art Toys ริมชายหาดพัทยา

POP MART ร่วมกับ ททท. และเมืองพัทยา เปิดปรากฏการณ์แลนด์มาร์ก Art Toys
ริมชายหาดครั้งแรกของโลก “POP ON THE BEACH” พร้อมเปิด POP MART Official Store ณ เซ็นทรัล พัทยา ยกระดับเมืองพัทยาสู่ Global Lifestyle & Art Toy Destination
บริษัท ป๊อป มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับเมืองพัทยา ผ่านการเปิดตัว “POP ON THE BEACH” แลนด์มาร์ก Art Toys ริมชายหาดแห่งแรกของโลก ภายใต้ความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเมืองพัทยา เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยผ่านมิติใหม่ของ Art Toys, Pop Culture และ Lifestyle Tourism ควบคู่กับการเปิด POP MART Official Store สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันพัทยาสู่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว นักสะสม และแฟน Art Toys จากทั่วโลก
“POP ON THE BEACH” มีเป้าหมายในการยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาสู่ Contemporary Lifestyle Destination ผ่านการผสานศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ รวมถึงแฟน Art Toys และ Pop Culture จากทั่วโลก พร้อมผลักดันพัทยาสู่ “Must-Visit Destination” แห่งใหม่ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ
โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถสัมผัส Installation Art ริมชายหาดพัทยา ผ่านบอลลูนขนาดความยาว 12 เมตร สูง 8 เมตร จำนวน 4 ชิ้น ภายใต้คอนเซปต์ “CRYBABY Cry Me An Ocean Series” ถ่ายทอดเรื่องราวของอารมณ์ ความรู้สึก และการเยียวยาผ่านโลกใต้ท้องทะเลในมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของ CRYBABY พร้อมยกทัพคาแรกเตอร์ยอดนิยม อาทิ SKULLPANDA และ MOLLY มาร่วมสร้างสีสันผ่านประติมากรรม Art Toy ขนาดใหญ่ ให้เป็นจุด Experiential Photo Landmark ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ดื่มด่ำกับโลกของ Art Toys ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยผสานศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และเสน่ห์ของชายหาดพัทยาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
พร้อมกันนี้ POP MART ได้เปิด POP MART Official Store ณ ชั้น 1 ฝั่งริมหาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซปต์ Beachfront Art Toy Destination โดยถือเป็นร้าน Official Store แห่งแรกของภาคตะวันออก ที่สะท้อนเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวริมทะเล พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่างให้กับทั้งนักสะสมและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยรวบรวมสินค้าและคอลเลกชันยอดนิยมของ POP MART อย่างครบครัน ทั้ง Blind Box, Plush, Mega Collection, Accessories และ Exclusive Collections จากคาแรกเตอร์ชื่อดัง อาทิ LABUBU, MOLLY, SKULLPANDA, CRYBABY, DIMOO และ HIRONO พร้อมสินค้าใหม่และไอเท็มพิเศษที่ตอบโจทย์ทั้งนักสะสมและผู้ที่ต้องการสัมผัสโลกของ Art Toys อย่างเต็มรูปแบบ
การเปิด Official Store ครั้งนี้ ไม่เพียงขยายการเข้าถึงของ POP MART ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ แต่ยังเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่าง “Destination Experience” จากแลนด์มาร์กริมชายหาด สู่ “Retail Experience” ภายในร้านได้อย่างสมบูรณ์ ตอกย้ำบทบาทของพัทยาในฐานะเมืองแห่งไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมร่วมสมัย
พบกับ POP MART @ Central Pattaya ได้อย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 1 ฝั่งริมหาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสินค้าใหม่ ๆ ได้ที่ Facebook: POP MART THAILAND และ Instagram, Twitter, TikTok: popmartth
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