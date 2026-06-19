“ผีตาโขน 2569” หนุนเป็น Soft Power สำคัญสู่เทศกาลระดับนานาชาติ

จังหวัดเลยพร้อมจัดยิ่งใหญ่ “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2569” คาดนักท่องเที่ยวทะลุ 170,000 คน มุ่งยกระดับสู่เทศกาลระดับนานาชาติ
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดงาน ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569 ณ อำเภอด่านซ้าย หนึ่งในงานประเพณีสำคัญของประเทศไทยที่สืบทอดมายาวนานและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวด่านซ้าย
โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ควบคู่กับการส่งเสริม “ผีตาโขน” ให้เป็น Soft Power สำคัญของจังหวัดเลยและของประเทศ “หน้ากากผีตาโขน” เป็น “หน้ากากแห่งความศรัทธา” สะท้อนความเชื่อ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผูกพันกับงานบุญเดือนเจ็ดของชุมชน โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คน และในปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย เผยว่า สำหรับงานในปีนี้ จะได้สัมผัสความตื่นตาตื่นใจไปกับริ้วขบวนอันงดงาม ตามด้วยขบวน “ผี” นับ 1,000 ตน จาก 50 กว่ากลุ่ม ที่จะมาสร้างสีสัน สร้างความสนุกสนาน ให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ ได้ร่วมเต้นกับบรรดาเหล่าผีๆ การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน การจัดงานในปีนี้ มีความคึกคัก และกระแสตอบรับของนักท่องเที่ยว ที่พักของอำเภอด่านซ้ายและภูเรือเต็มเกือบ 100%
การจัดงานในปีนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วงสำคัญ ได้แก่ วันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงของพิธีกรรมดั้งเดิม ประกอบด้วยพิธีบวชพราหมณ์ พิธีเบิกพระอุปคุต และพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมิติแห่งความเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษอย่างใกล้ชิด
สำหรับวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งถือเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน จะมีขบวนแห่ผีตาโขนอันยิ่งใหญ่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน สะท้อนพลังสร้างสรรค์และศักยภาพด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเลยในฐานะ Soft Power ที่โดดเด่นของประเทศ ส่วนวันที่ 22 มิถุนายน ยังมีกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่อเนื่องภายในวัดสำคัญของอำเภอด่านซ้าย
ด้านการอำนวยความสะดวก จังหวัดเลยได้จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอรวม 17 คณะ เพื่อดูแลการจัดงานในทุกมิติ ทั้งความปลอดภัย การจราจร การแพทย์ การประชาสัมพันธ์ และการบริการนักท่องเที่ยว พร้อมเตรียมจุดจอดรถ 12 แห่ง รองรับรถยนต์ได้เกือบ 6,000 คัน และจัดรถสาธารณะรับ-ส่งเข้าสู่พื้นที่จัดงานเพื่อลดปัญหาการจราจร นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านที่พักทั้งในอำเภอด่านซ้ายและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ อำเภอภูเรือ, อำเภอเชียงคาน, อำเภอนาแห้ว, อำเภอวังสะพุง และพื้นที่ในจังหวัดเลย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานจากทั่วประเทศและต่างประเทศ
จังหวัดเลยยังมีแผนที่จะยกระดับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนสู่ “Phi Ta Khon Festival” อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต โดยเพิ่มความหลากหลาย ความเข้มข้น และสีสันของกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีอันทรงคุณค่า ผ่านทั้ง 3 ช่วงเวลาของงาน เพื่อเรียนรู้ความศรัทธา ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม และพลังแห่ง Soft Power ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวด่านซ้ายและจังหวัดเลยอย่างครบถ้วนในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569
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