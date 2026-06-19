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“ผีตาโขน 2569” หนุนเป็น Soft Power สำคัญสู่เทศกาลระดับนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จังหวัดเลยพร้อมจัดยิ่งใหญ่ “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2569” คาดนักท่องเที่ยวทะลุ 170,000 คน มุ่งยกระดับสู่เทศกาลระดับนานาชาติ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดงาน ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569 ณ อำเภอด่านซ้าย หนึ่งในงานประเพณีสำคัญของประเทศไทยที่สืบทอดมายาวนานและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวด่านซ้าย

โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ควบคู่กับการส่งเสริม “ผีตาโขน” ให้เป็น Soft Power สำคัญของจังหวัดเลยและของประเทศ “หน้ากากผีตาโขน” เป็น “หน้ากากแห่งความศรัทธา” สะท้อนความเชื่อ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผูกพันกับงานบุญเดือนเจ็ดของชุมชน โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คน และในปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ (คนกลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย เผยว่า สำหรับงานในปีนี้ จะได้สัมผัสความตื่นตาตื่นใจไปกับริ้วขบวนอันงดงาม ตามด้วยขบวน “ผี” นับ 1,000 ตน จาก 50 กว่ากลุ่ม ที่จะมาสร้างสีสัน สร้างความสนุกสนาน ให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ ได้ร่วมเต้นกับบรรดาเหล่าผีๆ การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน การจัดงานในปีนี้ มีความคึกคัก และกระแสตอบรับของนักท่องเที่ยว ที่พักของอำเภอด่านซ้ายและภูเรือเต็มเกือบ 100%

นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย
การจัดงานในปีนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วงสำคัญ ได้แก่ วันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงของพิธีกรรมดั้งเดิม ประกอบด้วยพิธีบวชพราหมณ์ พิธีเบิกพระอุปคุต และพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมิติแห่งความเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษอย่างใกล้ชิด

สำหรับวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งถือเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน จะมีขบวนแห่ผีตาโขนอันยิ่งใหญ่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน สะท้อนพลังสร้างสรรค์และศักยภาพด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเลยในฐานะ Soft Power ที่โดดเด่นของประเทศ ส่วนวันที่ 22 มิถุนายน ยังมีกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่อเนื่องภายในวัดสำคัญของอำเภอด่านซ้าย


ด้านการอำนวยความสะดวก จังหวัดเลยได้จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอรวม 17 คณะ เพื่อดูแลการจัดงานในทุกมิติ ทั้งความปลอดภัย การจราจร การแพทย์ การประชาสัมพันธ์ และการบริการนักท่องเที่ยว พร้อมเตรียมจุดจอดรถ 12 แห่ง รองรับรถยนต์ได้เกือบ 6,000 คัน และจัดรถสาธารณะรับ-ส่งเข้าสู่พื้นที่จัดงานเพื่อลดปัญหาการจราจร นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านที่พักทั้งในอำเภอด่านซ้ายและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ อำเภอภูเรือ, อำเภอเชียงคาน, อำเภอนาแห้ว, อำเภอวังสะพุง และพื้นที่ในจังหวัดเลย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานจากทั่วประเทศและต่างประเทศ


จังหวัดเลยยังมีแผนที่จะยกระดับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนสู่ “Phi Ta Khon Festival” อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต โดยเพิ่มความหลากหลาย ความเข้มข้น และสีสันของกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีอันทรงคุณค่า ผ่านทั้ง 3 ช่วงเวลาของงาน เพื่อเรียนรู้ความศรัทธา ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม และพลังแห่ง Soft Power ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวด่านซ้ายและจังหวัดเลยอย่างครบถ้วนในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569


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“ผีตาโขน 2569” หนุนเป็น Soft Power สำคัญสู่เทศกาลระดับนานาชาติ
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ (คนกลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย
“ผีตาโขน 2569” หนุนเป็น Soft Power สำคัญสู่เทศกาลระดับนานาชาติ
“ผีตาโขน 2569” หนุนเป็น Soft Power สำคัญสู่เทศกาลระดับนานาชาติ
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