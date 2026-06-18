พี่สาวจีนฮิต นั่งรถไฟไทย 5 บาท เส้นเชียงใหม่-ลำพูน หลังกลายเป็นเทรนด์สุดปัง

กลายเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ท่องเที่ยวสุดฮิต เมื่อสาว ๆ ชาวจีน หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า “พส.จีน” หรือ “พี่สาวจีน” นิยมนั่งรถไฟไทย 5 บาท เส้นเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อไปเช็กอินและถ่ายรูปคู่กับรถไฟไทยขบวนชั้น 3 กันเป็นจำนวนมาก เผยชอบเพราะเป็นขบวนรถไฟทรงโบราณซึ่งที่จีนไม่มีแล้ว ทั้งยังได้เก็บบรรยากาศสไตล์วินเทจและวิถีชีวิตท้องถิ่นริมข้างทาง
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