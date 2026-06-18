“ทราย สมุทร” โพสต์เดือด หลัง “อช.ทับลาน” เฉือนพื้นที่กว่า 1.5 แสนไร่ ให้ ส.ป.ก.

“ทราย สมุทร” โพสต์เฟซบุ๊ก หลัง “อช.ทับลาน” โดนเฉือนพื้นที่กว่า 1.5 แสนไร่ให้ ส.ป.ก. ถามเดือดกรมอุทยานฯ ควรเป็น ทูตแทนธรรมชาติไม่ใช่เป็นแบบที่เห็นทุกวันนี้?
จากกรณีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ที่มี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแนวเขต “อุทยานแห่งชาติทับลาน” เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ระหว่างเขตอุทยานฯ กับพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของราษฎรมาก่อน
โดยพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวนั้น มีปัญหาความขัดแย้งยืดเยื้อมานานกว่า 50 ปี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนหลายหมื่นคนในพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่ วังน้ำเขียว, เสิงสาง, ครบุรี และปักธงชัย ของจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี ของจังหวัดปราจีนบุรี
สำหรับ ข้อสรุปสำคัญเกี่ยวกับประเด็นการปรับปรุงแนวเขต อช.ทับลาน มีดังนี้
พื้นที่ที่ถูกเพิกถอนออกจากแนวเขต อช.ทับลาน เนื่องจากมีข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนที่มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายมาแต่เดิม มีจำนวน 155,865.47 ไร่ แบ่งสิทธิออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. 53,416.47 ไร่ เนื่องจากราษฎรครอบครองที่ดินตามสิทธิกฎหมาย
2. 8,328 ไร่ เป็นพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี
3. 87,500 ไร่ ส่งมอบให้ ส.ป.ก. จัดแปลงรวม ตามรูปแบบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
4. 6,621 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุสนามฝึกซ้อมรบ เพื่อความมั่นคงของชาติ
ส่วนพื้นที่ราษฎรนอกเขต ส.ป.ก. และนอกโครงการเพื่อความมั่นคง เนื้อที่ประมาณ 109,420 ไร่ ให้คงความเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ เอาไว้ก่อน เพื่อดำเนินการ “สอบสวนสิทธิ์” ของประชาชนที่ครอบครองประมาณ 5,200 ราย โดยตั้งเป้าให้เสร็จภายใน 6 เดือน
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมีการเพิ่มป่าทดแทนด้วยการผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 86,966.29 ไร่ ให้เป็นป่าแนวกันชนและเป็นส่วนหนึ่งของ อช.ทับลาน เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะมรดกโลก
แม้ส่วนใหญ่ของพื้นที่อุทยานฯ ทับลาน ที่ถูกเฉือนให้ ส.ป.ก. จะเป็นที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ เป็นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และป่าเสื่อมโทรม แต่กระนั้นเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียล โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “ทราย สมุทร” หรือ “สิรณัฐ สก๊อต” นักอนุรักษ์ธรรมชาติคนดัง
โดยทรายได้โพสต์เฟซบุ๊ก ทราย - Merman Ψ ถึงประเด็นดังกล่าว ว่า
จะถอน ทับลาน ทำไม? หากอ้างว่าพื้นที่อุทยานไม่ใช่พื้นที่ป่า สมบูรณ์แบบแล้วจึงถอนแสดงว่า ดอย Inthanon- ดอย สุเทพ และอุทยานอื่นๆที่มีพื้นที่ๆ ทับซ้อนและมีการบุกรุกเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆของมนุษย์นี้ก็ 'สมควร' ถอนด้วยมั้ย? ถ้าไปตามนี้อุทยานใหญ่ๆก็คงไม่เหลือ 😅🧐 เห็นในเคส หูพับและช้างตัวอื่นๆใน zone ขอนแก่น ที่มีเส้นทางการเดินทางระหว่างอุทยานต่างๆที่ผ่านตัวเมืองต่างๆ สัตว์ป่าเองไม่ได้ยึดกับถนนไม่ยึดกับขอบเขตของอุทยาน (สัตว์ไม่รู้จักขอบเขตของพื้นที่มนุษย์-ขอบเขตพวกนี้เป็นกรอบสังคมของมนุษย์เท่านั้น) ช้างพวกนี้ยังต้องเจอแต่ปัญหาและอันตรายเต็มไปหมดตอนผ่านที่ชุมชน...หนึ่งเหตุผลสำคัญในการมีพื้นที่อุทยานใหญ่ๆแม้ว่าจะมีความหลากหลายในพื้นที่ๆไม่ใช่แค่ป่าดิบแบบในภาพโฆษณาก็ตามมันยังเป็นพื้นที่ (ส่วนน้อยของประเทศเรา) ที่สามารถเป็นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ต่างๆในการเป็นอยู่และการสัญจรของเขา รวมถึงมีเจ้าหน้าที่และกฎหมายควบคุมในพื้นที่พร้อมที่จะให้ความสำคัญและการดูแลแบบพิเศษถ้าเทียบกับพื้นที่ทั่วไป... ในหน้าที่แล้ว กรม ควรเป็น ทูตแทนธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างสัตว์กับมนุษย์ ไม่ใช่มีใจเป็นแบบที่เห็นทุกวันนี้
Like girl wtf are you doing..?